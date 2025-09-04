CHP'de kongre sürecine fren: Üç ilçede seçim iptal

Mahkeme, 2 Eylül'de verdiği ara kararında CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, yönetim kurulundaki asil ve yedek üyeler, disiplin kurulu üyeleri ile üst kurul ve kurultay delegelerinin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına hükmetmişti. Görevden alınan yönetim yerine, Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap'tan oluşan bir "Geçici Kurul" atanmıştı.

Kararda ayrıca, Özgür Çelik ve yönetimi tarafından başlatılan 39. Olağan Kurultay sürecindeki İstanbul il örgütüne ait ilçe kongreleri ve il kongresinin seçim çalışmalarının tedbiren durdurulmasına karar verilmişti.

Mahkemenin kararının İstanbul İl Seçim Kurulu ve ilçe seçim kurullarına bildirilmesinin ardından, CHP'nin Ataşehir, Esenyurt ve Sarıyer ilçe kongrelerinin iptal edildiği duyuruldu.