Şehir şehir dolaşıp intihar girişiminde bulunuyor

Ülke genelindeki il ve ilçeleri tek tek dolaşarak intihar girişiminde bulunmasıyla son günlerde polis, itfaiye ve sağlık ekiplerini uğraştırmasıyla tanınan H.İ. isimli şahıs, bugün de Marmaris'te ortaya çıktı. Kayıtlara göre daha önce onlarca kez intihara benzer şekilde intihar girişiminde bulunduğu tespit edilen H.İ., Marmaris'teki eyleminin ardından polis merkezine götürüldü.

Bugün öğlen saatlerinde Marmaris ilçe merkezinde bir şahsın inşaat halindeki bir binanın çatısına çıktığı ve intihar girişiminde bulunacağı yolunda gelen ihbar üzerine, 112 Komuta Kontrol merkezi tarafından bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri gönderildi. Ekiplerin çalışmaları ile şahıs, çıktığı inşaatın çatısından indirildi. Şahsın daha önce başta sahil beldeleri olmak üzere ülkenin farklı illerinde yaklaşık 200'ün üzerinde aynı eylemi gerçekleştirdiği öğrenildi.

265 ayrı suç kaydı çıktı

Emniyette GBT'si sorgulanan H.İ. adlı şahsın ülke genelindeki pek çok şehirde bu tür eylemlerde bulunduğu ortaya çıkarken şahsın 265 ayrı suç kaydı ortaya çıktı. Kişilerin huzur ve sükununu bozma suçundan araması da olduğu ortaya çıkan şahısla ilgili tahkikatın sürdürüldüğü bildirildi.