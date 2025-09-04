Menteşe'deki molotoflu saldırıda 1 zanlı daha tutuklandı

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmayla ilgili gözaltında bulunan T.K. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli T.K, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Böylece olayla ilgili tutuklu sayısı 4'e çıktı.

- Olay

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras'ın anneannesi ve dedesinin yaşadığı Muslihittin Mahallesi'ndeki dairelerine 1 Eylül'de gece saatlerinde yanıcı madde atılmış ve balkonda çıkan yangın komşuların müdahalesiyle söndürülmüştü. Kaçan şüpheliler Y.D.K. (16) ve M.C.Ç. (15), polis ekiplerince yakalanmıştı.

Şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe 2 Eylül'de tutuklanmış, olay protesto edilmişti.

Olayın azmettiricisi olduğu ve Londra'da bulunduğu tespit edilen şüpheli O.K'nin yakalanması için dün Adalet Bakanlığınca 3 ayrı kırmızı bültenle aranmasına yönelik karar çıkarılmıştı.

Ayrıca olayla ilgili dün İzmir'de yakalanan E.U. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmış, alınan ifadeler ve toplanan deliller doğrultusunda T.K. de gözaltına alınmıştı.