Hafta sonu sağanak geliyor: Sıcaklıklar düşecek
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, hafta sonu yurdun büyük bölümünde yağışların etkili olacağını, sıcaklıkların ise mevsim normallerine döneceğini açıkladı.
Tekin, yarın İç Ege, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Bursa ve Bilecik çevrelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanakların görüleceğini bildirdi. Özellikle Kars ve Ardahan çevrelerinde yağışların kuvvetli olması bekleniyor.
Cumartesi: Marmara, İç Anadolu ve Karadeniz'de yağış
Cumartesi günü Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz Bölgesi ile Adana ve Osmaniye çevrelerinde yağış görülecek. Sakarya, Düzce, Bolu, Kütahya ve Bilecik çevrelerinde yağışların kuvvetli olması öngörülüyor.
Pazar: Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli yağış
Pazar günü Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yağış bekleniyor. Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Rüzgar ve sıcaklıklar
Bugün ve yarın Batı Karadeniz, Marmara ve Kuzey Ege'de rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli esecek. Hava sıcaklıklarının hafta sonu biraz düşerek mevsim normalleri civarına ineceği bildirildi.
3 büyükşehirde hava durumu
-
Ankara: Yarın parçalı ve az bulutlu, cumartesi sağanak ve gök gürültülü sağanak, pazar ise güney ilçelerde sağanak bekleniyor. Sıcaklık 30'dan 27 dereceye düşecek.
-
İstanbul: Yarın parçalı ve az bulutlu, hafta sonu Anadolu yakasında kısa süreli yağış geçişleri görülecek. Sıcaklık 28-29 derece.
-
İzmir: Hafta sonu yağış beklenmiyor, parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Sıcaklık 34-35 derece.