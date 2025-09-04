YSK, CHP'nin 'kongre başvurusu'nu yarın görüşecek
TCMB: Tüketici fiyatları yükseldi, yıllık enflasyon geriledi
Savcı Ercan Kayhan'ı bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı
Hafta sonu sağanak geliyor: Sıcaklıklar düşecek
Beşiktaş ve Avcılar Belediyelerine yönelik operasyonda 2 tutuklama
CHP'de kongre sürecine fren: Üç ilçede seçim iptal
14 bin 905 hekimin görev yeri 'eş ve sağlık kurası' ile değişti
Protokol imzalandı: MÜSİAD üyelerinden evlenecek çalışanlarına destek
Rekabet Kurulu'ndan süt sektörüne büyük soruşturma
KDV'de yeni düzenleme: Akaryakıtta fark kaldırıldı
Yabancılar geçen hafta 139,6 milyon dolarlık hisse sattı!
Merkez Bankası rezervlerinde tarihi rekor
İstanbul Valiliğinden tekneler ve yatlarla ilgili karar
Öğretmenin talebi karşısında Vali Aydoğdu gözyaşlarını tutamadı
KYK Yurt Ücretleri Belli Oldu
21 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonlarda 41 şüpheli yakalandı
Türk lirasıyla dış ticarette 8 aylık rekor: 944,6 milyar TL
Google servislerinde kesinti! Bakan Yardımcısı Sayan'dan açıklama
Gürsel Tekin: Pazartesi günü il binasına geleceğim
Gök Gürültülü Sağanak ve Kuvvetli Rüzgar Alarmı
Taşıt Kredisi Faiz Oranları Ne? 280 bin TL'nin Geri Ödeme Tablosu
Kırtasiye ürünleri denetimlerinde 15,2 milyon TL ceza kesildi
Tabela değişti: Motorine zam geldi
Konut Fiyatlarında Büyük Fark: En Ucuz ve Pahalı Şehirler Listesi
Türkiye'de Popüler Markaların Sıfır Araç Fiyatları Açıklandı
Özel hastanelere GSS başvuruları dibe vurdu
Okula dönüş döneminde harcamalar zirveye çıkıyor
Emlak vergisine standart geliyor! Erdoğan talimat verdi, çalışmalar başladı
Türkiye'de mobil uygulamalara siber saldırı dalgası
Satılan her 10 otomobilden 4'ü elektrikli veya hibrit
999 kişinin tavuk dönerden zehirlenmesine ilişkin davada 2 tahliye

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 999 kişinin tavuk dönerden zehirlenmesine ilişkin tutuklanan işletmeci E.T. (35) ve döner ustası K.Y. (36), yargılandıkları davanın 2'nci duruşmasında adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

Körfez ilçesi Güney Mahallesi Atatürk Caddesi'nde, tavuk satılan işletmeden nisan ayına denk gelen Ramazan Bayramı'nda farklı zamanlarda tavuk döner yiyen kişiler mide bulantısı, ateş ve kusma şikayetleriyle hastanelere 999 kişi başvurdu. Olaya ilişkin gözaltına alınan iş yeri işletmecisi E.T. ve döner ustası K.Y. ifadelerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Zehirlenmelere konu olan işletme de mühürlendi.

287 KİŞİ ŞİKAYETÇİ OLDU

Körfez Cumhuriyet Savcısı tarafından olay ile ilgili iddianame hazırlandı. Körfez 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede; devlet hastaneleri ve özel sağlık kuruluşlarına 999 kişinin başvuru yaptığı, 341 kişinin kolluk birimine ve Cumhuriyet Başsavcılığı'na müracaat ettiği, 54 kişinin mağdur 287 kişinin ise şikayetçi olduğu belirtildi. İş yeri işletmecisinin E.T. olduğu, K.Y.'nin ise döner ustası olarak çalıştığı, tavukların hazırlanmasının ise birlikte yaptığı, tavukları ise 29 Mart tarihinde aldıkları iddianamede belirtildi. Sanıkların tavukları sosladıkları ve dinlemeye bıraktıkları, teslim alınan tavuk etlerinin son kullanma tarihinin ise 3 Nisan 2025 olduğunun tespit edildiği ifadeleri iddianamede belirtildi.

TOPLAM 8'ER YILA KADAR CEZA TALEP EDİLDİ

Savcı iddianamesinde işletmede satışı yapılan gıda maddesi üzerinde yapılan analiz neticesinde 4 çeşit bakteri tespit edildiği, gıdanın bu haliyle Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği'ne uygun olmadığını, alınan bilirkişi raporunda satışı yapılan gıda maddelerini tüketen kişilerin yaşamını tehlikeye sokabileceği tespit edildiğini belirtti. Cumhuriyet savcısı, tutuklu sanıklar hakkında 'Bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaçların ticareti' suçundan 1 yıldan 5 yıla kadar hapis, 'Taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan ise 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası talep etti.

8 MAĞDUR DİNLENDİ

Körfez 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ikinci duruşması bugün görüldü. Sanıklar Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden duruşmada hazır edilirken 8 mağdur ve avukatları ise bu salonda dinlendi. Mağdurlar sanıklardan şikayetçi olduklarını ifade etti. Duruşmada mütalaasını açıklayan savcı sanıkların tutukluluk hallerinin devamını talep ederken sanıklar ise tahliyelerini istedi. Sanık E.T. söz almazken K.Y. ise "3 tane çocuğum var. Onlara bakacak kimse yok; ben de mağdurum. Tahliyemi istiyorumö dedi. Sanıkların avukatı ise tedarikçi firmayı suçladı.

Mahkeme, sanıkların adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı şartıyla tahliyelerine hükmetti.

