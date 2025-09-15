26,5 gün devamsızlık nedeniyle atılan akademisyen Danıştay'dan döndü

Buna ilişkin istinaf kararını onadı.

T.C.

DANIŞTAY

SEKİZİNCİ DAİRE

Esas No: 2024/4155

Karar No: 2025/3407

İSTEMİN KONUSU:

... Bölge İdare Mahkemesi... İdari Dava Dairesinin ... tarih ve E:..., K:... sayılı kararının, temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ:

Dava konusu istem:

... Üniversitesinde öğretim üyesi olarak görev yapmakta olan davacının, 2016 yılında toplam 20 gün göreve gelmediğinden bahisle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125/E-(d) maddesi uyarınca Devlet memurluğundan çıkarılma cezası ile cezalandırılmasına ilişkin Yüksek Disiplin Kurulunun ... tarih ve ... sayılı kararının iptali ile işlem nedeniyle yoksun kaldığı parasal haklarının yasal faizi ile birlikte ödenmesine karar verilmesi istenilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti:

... İdare Mahkemesinin... gün ve E:..., K:... sayılı kararında; usulüne uygun olarak yapılan soruşturma sonucunda davacının 2016 yılda toplam 26,5 gün göreve gelmediğinin tespit edildiği, fiilin sübuta erdiği anlaşıldığından, eylemine uyan disiplin cezası ile cezalandırılmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Bölge İdare Mahkemesi kararının özeti:

... Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesinin ... gün ve E:..., K:... sayılı kararında; Dairemizin 26/12/2023 gün ve E:2023/2621, K:2023/7814 sayılı bozma kararına uyularak, olayda; davacının 03.02.2016-30.12.2016 tarihleri arasında özürsüz olarak göreve gelmediği öne sürülen 25,5 günün ayrı ayrı değerlendirilmesinden, söz konusu günlerden 6 günün resmi tatil gününe denk geldiği, 3 gününün ise üniversitenin ara tatil dönemine rastladığı, bu günlerde eğitim öğretim faaliyetinin ve akademik görevlerin yürütülmesinde aksaklık yaşandığının somut bilgi, belgeler ve tutanaklarla tespit edilmediği, Devlet Memurları Kanunu'nun 125/E-(d) maddesinde yer alan özürsüz olarak bir yılda toplam 20 gün göreve gelmeme fiilinin oluşmadığı, diğer bir ifadeyle davacının fiili ile disiplin cezasına esas alınan disiplin suçunun örtüşmemesi nedeniyle disiplin hukukunda yer alan "tipiklik" şartının gerçekleşmediğinin anlaşıldığı, bu bağlamda; davacının özürsüz olarak göreve gelmediği öne sürülen günlerin bir kısmının resmi, bir kısmının üniversitenin ara tatil dönemlerine rastlaması ve bu günlerde eğitim öğretim faaliyetinin ve akademik görevlerin yürütülmesinde aksaklık yaşandığının somut bilgi, belgeler ve tutanaklarla tespit edilmemesi nedeniyle disiplin cezasına konu fiili sübut bulmadığından, dava konusu işlemde hukuka uyarlık, davanın reddine karar veren idare mahkemesi kararında hukuki isabet bulunmadığı, öte yandan, Anayasa'nın 125. maddesi gereği, idare kendi eylem ve işlemlerinden doğan zararı ödemekle yükümlü olduğundan, hukuka aykırı bulunarak iptaline karar verilen işlem nedeniyle davacının yoksun kaldığı parasal ve özlük haklarının davanın açıldığı 16/05/2018 tarihinden başlatılmak kaydıyla her bir ödemenin yapılması gereken tarihlerden itibaren işletilecek yasal faiziyle birlikte davacıya ödenmesi gerekiği gerekçesiyle istinaf başvurusunun kabulüne, ... İdare Mahkemesi'nin ... gün ve E:..., K:... sayılı kararının kaldırılmasına, dava konusu işlemin iptaline, davacının yoksun kaldığı parasal ve özlük haklarının davanın açıldığı 16/05/2018 tarihinden başlatılmak kaydıyla her bir ödemenin yapılması gereken tarihlerden itibaren işletilecek yasal faiziyle birlikte davacıya ödenmesine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENLERİN İDDİALARI:

Davalı Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından, davacının 2016 yılında 26 gün süreyle izin almadan yurt dışında bulunduğu, dava konusu işlemin mevzuata uygun olduğu ileri sürülmektedir.

Davalı ...Üniversitesi tarafından, davacının 1 yılda 20 günden fazla devamsızlık fiili gerçekleştiğinden, Devlet memurluğundan çıkarıldığı ve tipiklik şartının gerçekleştiği ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI : Davacı tarafından, kararın hukuka uygun olduğu belirtilerek, istemlerin reddi gerektiği savunulmuştur.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ ...'UN DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan Bölge İdare Mahkemesi kararının düzeltilerek onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Sekizinci Dairesince, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun ''Temyiz incelemesi üzerine verilecek kararlar'' başlığını taşıyan 49. maddesinin 1. fıkrasının (b) bendinde; temyiz incelemesi sonunda kararda yeniden yargılama yapılmasına ihtiyaç duyulmayan maddi hatalar ile düzeltilmesi mümkün eksiklik veya yanlışlıklar varsa Danıştay'ın kararı düzelterek onayacağı, kurala bağlanmıştır.

Dava dilekçesinde dava konusu işlemin iptali ile işlem nedeniyle yoksun kalınan parasal hakların yasal faizi ile birlikte ödenmesine karar verilmesi talep edilmiş, özlük haklarının iadesine ilişkin bir talepte bulunulmamıştır. Temyize konu Bölge İdare Mahkemesinin hüküm kısmında özlük haklarının ödenmesine karar verilmiştir.

Bu durumda; Bölge İdare Mahkemesince verilen kararın hüküm fıkrasında yer alan, " dava konusu işlemin iptaline, davacının yoksun kaldığı parasal ve özlük haklarının davanın açıldığı 16/05/2018 tarihinden başlatılmak kaydıyla her bir ödemenin yapılması gereken tarihlerden itibaren işletilecek yasal faiziyle birlikte davacıya ödenmesine" ibaresinin, "dava konusu işlemin iptaline, davacının yoksun kaldığı parasal haklarının davanın açıldığı 16/05/2018 tarihinden başlatılmak kaydıyla her bir ödemenin yapılması gereken tarihlerden itibaren işletilecek yasal faiziyle birlikte davacıya ödenmesine" şekilde düzeltilerek onanması gerektiği sonucuna varılmıştır.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle,

1. Temyiz isteminin reddine,

2. ... Bölge İdare Mahkemesi... İdari Dava Dairesinin ... tarih ve E:..., K:... sayılı kararının DÜZELTİLEREK ONANMASINA,

3. Temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına, posta gideri avansından artan tutarın Mahkeme tarafından iadesine,

4. 2577 sayılı Kanunun 50. maddesi uyarınca onama kararının taraflara tebliğini ve

bir örneğinin de belirtilen Bölge İdare Mahkemesine gönderilmesini teminen dosyanın İdare Mahkemesine gönderilmesine,

5. Kesin olarak, 09/04/2025 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

