YSK, CHP'nin 'kongre başvurusu'nu yarın görüşecek
TCMB: Tüketici fiyatları yükseldi, yıllık enflasyon geriledi
Savcı Ercan Kayhan'ı bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı
Hafta sonu sağanak geliyor: Sıcaklıklar düşecek
Beşiktaş ve Avcılar Belediyelerine yönelik operasyonda 2 tutuklama
CHP'de kongre sürecine fren: Üç ilçede seçim iptal
14 bin 905 hekimin görev yeri 'eş ve sağlık kurası' ile değişti
Protokol imzalandı: MÜSİAD üyelerinden evlenecek çalışanlarına destek
Rekabet Kurulu'ndan süt sektörüne büyük soruşturma
KDV'de yeni düzenleme: Akaryakıtta fark kaldırıldı
Yabancılar geçen hafta 139,6 milyon dolarlık hisse sattı!
Merkez Bankası rezervlerinde tarihi rekor
İstanbul Valiliğinden tekneler ve yatlarla ilgili karar
Öğretmenin talebi karşısında Vali Aydoğdu gözyaşlarını tutamadı
KYK Yurt Ücretleri Belli Oldu
21 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonlarda 41 şüpheli yakalandı
Türk lirasıyla dış ticarette 8 aylık rekor: 944,6 milyar TL
Google servislerinde kesinti! Bakan Yardımcısı Sayan'dan açıklama
Gürsel Tekin: Pazartesi günü il binasına geleceğim
Gök Gürültülü Sağanak ve Kuvvetli Rüzgar Alarmı
Taşıt Kredisi Faiz Oranları Ne? 280 bin TL'nin Geri Ödeme Tablosu
Kırtasiye ürünleri denetimlerinde 15,2 milyon TL ceza kesildi
Tabela değişti: Motorine zam geldi
Konut Fiyatlarında Büyük Fark: En Ucuz ve Pahalı Şehirler Listesi
Türkiye'de Popüler Markaların Sıfır Araç Fiyatları Açıklandı
Özel hastanelere GSS başvuruları dibe vurdu
Okula dönüş döneminde harcamalar zirveye çıkıyor
Emlak vergisine standart geliyor! Erdoğan talimat verdi, çalışmalar başladı
Türkiye'de mobil uygulamalara siber saldırı dalgası
Satılan her 10 otomobilden 4'ü elektrikli veya hibrit
Savcı Ercan Kayhan'ı bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı

Çekmeköy'deki bir restoranda yemek yediği sırada İstanbul Adliyesi'nde görevli Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'ı bıçaklayarak öldüren şüpheli Mustafa Can Gül, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Eylül 2025 18:11, Son Güncelleme : 04 Eylül 2025 18:21
Savcı Ercan Kayhan'ı bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı

Ömerli Mahallesi'nde bir restoranda dün akşam saatlerinde yemek yediği sırada Kayhan'ı bıçaklayarak öldürmesinin ardından gözaltına alınan 19 yaşındaki Gül'ün jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Anadolu Adliyesi'ne sevk edilen şüphelinin savcılıkta ifadesi alındı.

Şüpheli Gül'ün, ifadesinde üzerine atılı suçlamaları kabul ettiği öğrenildi.

Savcılıktaki işlemlerinin ardından "canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderilen Gül'ün tutuklanmasına karar verildi.

- Kayhan'ın cenazesi yarın defnedilecek

Öte yandan kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Cumhuriyet Savcısı Kayhan'ın cenazesi, yakınları tarafından teslim alındı.

Kayhan'ın cenazesinin yarın cuma vakti Ataşehir Mimar Sinan Camisi'nde kılınacak namazın ardından Küçükyalı Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.

- Olay

Ömerli Mahallesi'nde dün şüpheli Mustafa Can Gül, bir restoranda yemek yiyen Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'ı bıçaklayarak ağır yaralamıştı.

Savcı Kayhan, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Olayın ardından gözaltına alınan şüpheli Gül'ün yaklaşık 2 yıl önce garson olarak çalıştığı dönemde işletmeye sürekli müşteri olarak giden Kayhan ile bilinmeyen nedenle tartıştıkları, aralarında bu nedenle husumet başladığı iddia edilmişti.

Bu husumetten dolayı zanlı Gül'ün dün akşam saatlerinde işletmeye geldiği belirlenirken şüphelinin olay yerinde suç aletiyle yakalandığı öğrenilmişti.

Bu arada, şüpheli Gül'ün, "kadına karşı şiddet", "ısrarlı takip" ile "konut dokunulmazlığının ihlali" suçlarından kaydı olduğu ve 9 Kasım 2024 ile 15 Ocak 2025 arasında Maltepe Cezaevi'nde kaldığı belirlenmişti.

