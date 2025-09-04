Düzce'deki orman yangını 6. saatinde: Havadan ve karadan müdahale sürüyor

Esençam köyünde otluk arazide başlayıp, rüzgarın etkisi ile ormanlık alana sıçrayan yangınla mücadele 6. saate girdi. 35 araç 200 personel ve 2 helikopterin katıldığı söndürme çalışmalarına katılıyor. Yaklaşık 5 saattir süren söndürme çalışmaları yaşam alanlarına ulaşmaması için yoğun mücadele ile sürerken; çevre illerden takviye ekipler sevk edildi. Yaklaşık 100 dönümlük alanın küle döndüğü yangının 200 dönümlük ormanlık alanda devam ettiği belirtildi.

Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Günden gazetecilere açıklamalarda bulundu. Olay yerinde incelemelerde bulunan Başkan Yardımcısı Günden, "Yangının çıkmasıyla alakalı, saat 11.00 gibi üzücü haberi aldık. Bir örtü yangını bu. Değişik yerlere sıçrayabilen bir yangın. 50-60'lık bir alanda çıktı yangın. Çok engebeli bir arazi. Helikopterle havadan müdahale ediliyor. Karadan da ekipler yangının büyümemesi ve kontrol altına alınması için çalışmaları devam ediyor. 2 bölgede devam ediyor yangın. Köylere yakın olan alevlerin önü kesildi. Belen Deresi'ne doğru olan engebeli arazilerde alevler devam ediyor. Su temini konusunda sıkıntımız yok. Yangın bölgesinin yakınında baraj var" dedi.