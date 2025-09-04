TÜİK açıkladı: Mevsimsellikten arındırılmış enflasyon belli oldu!
CHP'nin İstanbul'da 6 ilçedeki kongreleri durduruldu
Orta Vadeli Program çalışmalarında sona yaklaşıldı
YSK, CHP'nin 'kongre başvurusu'nu yarın görüşecek
TCMB: Tüketici fiyatları yükseldi, yıllık enflasyon geriledi
Savcı Ercan Kayhan'ı bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı
Hafta sonu sağanak geliyor: Sıcaklıklar düşecek
Beşiktaş ve Avcılar Belediyelerine yönelik operasyonda 2 tutuklama
14 bin 905 hekimin görev yeri 'eş ve sağlık kurası' ile değişti
Protokol imzalandı: MÜSİAD üyelerinden evlenecek çalışanlarına destek
Rekabet Kurulu'ndan süt sektörüne büyük soruşturma
KDV'de yeni düzenleme: Akaryakıtta fark kaldırıldı
Yabancılar geçen hafta 139,6 milyon dolarlık hisse sattı!
Merkez Bankası rezervlerinde tarihi rekor
İstanbul Valiliğinden tekneler ve yatlarla ilgili karar
Öğretmenin talebi karşısında Vali Aydoğdu gözyaşlarını tutamadı
KYK Yurt Ücretleri Belli Oldu
21 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonlarda 41 şüpheli yakalandı
Türk lirasıyla dış ticarette 8 aylık rekor: 944,6 milyar TL
Google servislerinde kesinti! Bakan Yardımcısı Sayan'dan açıklama
Gürsel Tekin: Pazartesi günü il binasına geleceğim
Gök Gürültülü Sağanak ve Kuvvetli Rüzgar Alarmı
Taşıt Kredisi Faiz Oranları Ne? 280 bin TL'nin Geri Ödeme Tablosu
Kırtasiye ürünleri denetimlerinde 15,2 milyon TL ceza kesildi
Tabela değişti: Motorine zam geldi
Konut Fiyatlarında Büyük Fark: En Ucuz ve Pahalı Şehirler Listesi
Türkiye'de Popüler Markaların Sıfır Araç Fiyatları Açıklandı
Özel hastanelere GSS başvuruları dibe vurdu
Emlak vergisine standart geliyor! Erdoğan talimat verdi, çalışmalar başladı
Türkiye'de mobil uygulamalara siber saldırı dalgası
Düşen eğitim uçağında ölen pilot adayı Berfu, toprağa verildi

İzmir'in Torbalı ilçesinde mısır tarlasına düşen eğitim uçağında hayatını kaybeden pilot adayı BerA ÖLEN PİLOT ADAYIfu Hatipoğlu'nun (31) cenazesi, memleketi Ödemiş ilçesinde gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Hatipoğlu'nun tabutunun üzerine fotoğrafı ile duvak ve çiçek konuldu.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 04 Eylül 2025 19:55, Son Güncelleme : 04 Eylül 2025 19:52
Düşen eğitim uçağında ölen pilot adayı Berfu, toprağa verildi

Kaza, dün saat 09.00 sıralarında Torbalı'nın Kırbaş Mahallesi'nde meydana geldi. Selçuk Efes Havaalanı'ndan eğitim için saat 08.30 sıralarında havalanan Türk Hava Kurumu'na ait Cessna-172 tipi uçak, bir süre sonra bilinmeyen nedenle mısır tarlasına düştü. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde, pilot adayı Berfu Hatipoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Hatipoğlu'nun cansız bedeni, enkazdan çıkarılıp cenaze aracıyla morga kaldırıldı. Uçağın düştüğü mısır tarlası dronla görüntülendi. Eğitim uçağının enkazı, kaza kırım ekibinin incelemesinin ardından vinçle alınarak Selçuk Efes Havalimanı'na götürüldü. Burada yapılacak inceleme sonrası enkazın detaylı inceleme için Ankara'ya Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi Başkanlığı'na götürüleceği belirtildi. Hatipoğlu'nun cenazesi ise otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

İRTİFA KAYBEDİP TARLAYA DÜŞTÜ

İlk belirlemelere göre eğitim uçağının irtifa kaybederek, dik şekilde mısır tarlasına düştüğü öğrenildi. Uçağın düştüğü alana birkaç metre uzunluğundaki mısırların biçildiği görüldü.

EN BÜYÜK HAYALİ PİLOT OLMAKMIŞ

Bir havayolu şirketinde kabin amiri olarak görev yapan Hatipoğlu'nun pilot olmak istediği, bu hayali için 3 aydır eğitim aldığı belirtildi. Hatipoğlu'nun, tek başına uçuş yaptığı sırada kazanın yaşandığı bildirildi.

GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ

Hatipoğlu için bugün memleketi Ödemiş'te tören düzenlendi. Törene Hatipoğlu'nun yakınları, arkadaşları ve bölge halkı katıldı. Cenaze sırasında ayakta durmakta güçlük çeken Hatipoğlu'nun annesi Dilek Hatipoğlu'nu yakınları teselli etmeye çalıştı. Anne Hatipoğlu, "Mahvettin beni kızım" diyerek gözyaşı döktü. Babası Mustafa Hatipoğlu ise "Kızım" diyerek Hatipoğlu'nun tabutuna sarılarak gözyaşlarına boğuldu. Tabutun başından ayrılmayan kardeşi Ali Hatipoğlu ise gözyaşlarını tutamadı. Tabutunun üzerine fotoğrafı ile duvak ve çiçek konulan Hatipoğlu, ikindi vakti Merkez Ulu Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Seyrekli Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.

