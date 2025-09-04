'Yenidoğan çetesi' davası duruşması yarın devam edecek

Kamuoyunda 'Yenidoğan Çetesi' davası olarak bilinen bebek hastaları önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları öne sürülen 16'sı tutuklu 57 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam ediliyor. Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesinde adliyenin konferans salonunda görülen duruşmada, organize suç örgütü elebaşı olduğu iddia edilen doktor Fırat Sarı'nın da aralarında bulunduğu tutuklu 16 sanıktan 6'sı hazır bulundu. Duruşmaya bazı tutuksuz sanıklar, müştekiler ve taraf avukatları da katıldı. Tutuklu ve tutuksuz sanıkların bazıları duruşmaya SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) aracılığıyla katıldı.

'YAPILMAMASI GEREKEN HERŞEYİN YAPILDIĞINI GÖRDÜK'

Duruşma, müşteki avukatlarının beyanıyla başladı. Kaya bebeğin ailesinin avukatı beyanında, "Uzun zamandır bebek ölümlerini tartışıyoruz. Kaya bebeğin ölümüne baktığımızda bir hastanede yapılmaması gereken herşeyin yapıldığını gördük. Bu net bir şekilde ortaya çıkmıştır. Hastanede organizasyon ve yönetim hatası var. Görevli kişi kim, Adli Tıp Kurumu bile bulamadı. Tüm evraklar yalan yanlış. Bebeğin ölmesi için her türlü koşul ve şart mevcut" dedi.Karakoç ailesinin avukatı ise, "Adli Tıp Kurumu raporu ortada. Bebeklerin ölmesi için gerekli bütün koşullar hazırlanmış. Karakoç bebek bağırsak ameliyatı olmasına rağmen ölüm sebebi bebek aç bırakıldığı için ölmüş. Bebeği aç bırakmışlar ve bu yüzden ölmüş bu çok acı verici" diye konuştu.Müşteki avukatlarının beyanın ardından tutuksuz sanıkların savunmasına geçildi. Savunmaların alınmasına devam ediliyor.

'USULSÜZ BİR SEVK YAPILMADI'

Tutuklu sanık Gıyasettin Mert Özdemir savunmasında, "Vefat eden bebeklerin ölümlerinin sevk süreciyle ilgili hiçbir bağlantım yok. Usulsüz bir sevk yapılmadı ses kayıtları da dosyada mevcut. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.

'BEN TEK BAŞIMA RAPOR YAZMADIM'

Tutuklu sanık Sümeyye Nur Taşçı ise savunmasında, "Epikriz raporlarıyla ilgili ben tek başıma rapor yazmadım. Biz Fırat beye sorardık ve onun doğrultusunda rapor yazılırdı. Tahliyemi talep ederim" dedi.

'3 YILDA 12 İŞLETMEDEN 11 MİLYON ALDIM'

Sanık Fırat Sarı savunmasında "Ben çarşamba günü Adli Tıp Kurumu (ATK) raporunun çıktığını öğrendim ancak rapor bana tebliğ edilmedi bu nedenle inceleme fırsatım olmadı. Rapor bana tebliğ edilmesini talep ediyorum. Mümkünse bir daha ki duruşma bu konuyla ilgili savunma yapmak istiyorum. Öte yandan Herkes bu iş bir an önce bitsin istiyor. ATK raporu çıktı, ama ne kadar aydınlatıcı bilmiyorum. Dosya hakkında gerçek dışı şeyler medyaya sunuldu. Medya bunu korkunç bir şekilde işledi. Medya bize algı oluşturdu. Bu algı varken bilirkişiden rapor istendi. O raporlar bu etki altında yazıldı. ATK raporu da büyük ihtimalle bilirkişi raporuyla aynıdır. İlker vefat etti. Benim de intihar etmemi istiyorlar. O zaman rahatlayacaklar. Milyonlarca dolar yolsuzlukla suçlandım. Ancak yeni doğan işletmesinden 3 yılda 12 işletmeden 11 milyon aldım" dedi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Sanıkların savunmasının ardından sanık avukatları beyanda bulundu. Duruşma sanık avukatlarının beyanlarının devam etmesi için yarın saat 10.00'a ertelendi.