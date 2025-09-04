CHP'den yeni disipline sevk kararı
Gürsel Tekin'in Mahkeme tarafından, CHP İstanbul il başkanı olarak görevlendirilmesinin ardından yönetime atanan 4 isim de görevi kabul etti. CHP Genel Merkezi 4 ismi de ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk etti.
Kaynak : TRT
Haber Giriş : 04 Eylül 2025 20:34, Son Güncelleme : 04 Eylül 2025 21:01
İstanbul 45'inci Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve il yöneticilerinin ara kararla 'tedbiren' görevden uzaklaştırmıştı.
İl yönetimine geçici olarak Gürsel Tekin'in başkanlığında 4 de yönetici görevlendirildi.
CHP İstanbul İl Başkanlığına atanan Gürsel Tekin'den sonra yönetime getirilen 4 isim de görevi kabul etti.
CHP, görevi kabul eden Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap'ı kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak yüksek disiplin kuruluna sevk etti.