MÜSİAD'dan evlenecek ve çocuk sahibi olacak çalışanlarına teşvik
MÜSİAD'dan evlenecek ve çocuk sahibi olacak çalışanlarına teşvik
Yedi liseliden sadece biri üniversiteli oldu
Yedi liseliden sadece biri üniversiteli oldu
DMM'den İsrail basınındaki 'suikast' iddialarına yalanlama
DMM'den İsrail basınındaki 'suikast' iddialarına yalanlama
Üniversitede sahte Sayıştay denetçisi skandalı: Günlerce hastaneyi denetledi
Üniversitede sahte Sayıştay denetçisi skandalı: Günlerce hastaneyi denetledi
TÜİK açıkladı: Mevsimsellikten arındırılmış enflasyon belli oldu!
TÜİK açıkladı: Mevsimsellikten arındırılmış enflasyon belli oldu!
CHP'nin İstanbul'da 6 ilçedeki kongreleri durduruldu
CHP'nin İstanbul'da 6 ilçedeki kongreleri durduruldu
Orta Vadeli Program çalışmalarında sona yaklaşıldı
Orta Vadeli Program çalışmalarında sona yaklaşıldı
YSK, CHP'nin 'kongre başvurusu'nu yarın görüşecek
YSK, CHP'nin 'kongre başvurusu'nu yarın görüşecek
TCMB: Tüketici fiyatları yükseldi, yıllık enflasyon geriledi
TCMB: Tüketici fiyatları yükseldi, yıllık enflasyon geriledi
Savcı Ercan Kayhan'ı bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı
Savcı Ercan Kayhan'ı bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı
Hafta sonu sağanak geliyor: Sıcaklıklar düşecek
Hafta sonu sağanak geliyor: Sıcaklıklar düşecek
Beşiktaş ve Avcılar Belediyelerine yönelik operasyonda 2 tutuklama
Beşiktaş ve Avcılar Belediyelerine yönelik operasyonda 2 tutuklama
14 bin 905 hekimin görev yeri 'eş ve sağlık kurası' ile değişti
14 bin 905 hekimin görev yeri 'eş ve sağlık kurası' ile değişti
Rekabet Kurulu'ndan süt sektörüne büyük soruşturma
Rekabet Kurulu'ndan süt sektörüne büyük soruşturma
KDV'de yeni düzenleme: Akaryakıtta fark kaldırıldı
KDV'de yeni düzenleme: Akaryakıtta fark kaldırıldı
Yabancılar geçen hafta 139,6 milyon dolarlık hisse sattı!
Yabancılar geçen hafta 139,6 milyon dolarlık hisse sattı!
Merkez Bankası rezervlerinde tarihi rekor
Merkez Bankası rezervlerinde tarihi rekor
İstanbul Valiliğinden tekneler ve yatlarla ilgili karar
İstanbul Valiliğinden tekneler ve yatlarla ilgili karar
Öğretmenin talebi karşısında Vali Aydoğdu gözyaşlarını tutamadı
Öğretmenin talebi karşısında Vali Aydoğdu gözyaşlarını tutamadı
KYK Yurt Ücretleri Belli Oldu
KYK Yurt Ücretleri Belli Oldu
21 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonlarda 41 şüpheli yakalandı
21 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonlarda 41 şüpheli yakalandı
Türk lirasıyla dış ticarette 8 aylık rekor: 944,6 milyar TL
Türk lirasıyla dış ticarette 8 aylık rekor: 944,6 milyar TL
Google servislerinde kesinti! Bakan Yardımcısı Sayan'dan açıklama
Google servislerinde kesinti! Bakan Yardımcısı Sayan'dan açıklama
Gürsel Tekin: Pazartesi günü il binasına geleceğim
Gürsel Tekin: Pazartesi günü il binasına geleceğim
Gök Gürültülü Sağanak ve Kuvvetli Rüzgar Alarmı
Gök Gürültülü Sağanak ve Kuvvetli Rüzgar Alarmı
Taşıt Kredisi Faiz Oranları Ne? 280 bin TL'nin Geri Ödeme Tablosu
Taşıt Kredisi Faiz Oranları Ne? 280 bin TL'nin Geri Ödeme Tablosu
Kırtasiye ürünleri denetimlerinde 15,2 milyon TL ceza kesildi
Kırtasiye ürünleri denetimlerinde 15,2 milyon TL ceza kesildi
Tabela değişti: Motorine zam geldi
Tabela değişti: Motorine zam geldi
Konut Fiyatlarında Büyük Fark: En Ucuz ve Pahalı Şehirler Listesi
Konut Fiyatlarında Büyük Fark: En Ucuz ve Pahalı Şehirler Listesi
Türkiye'de Popüler Markaların Sıfır Araç Fiyatları Açıklandı
Türkiye'de Popüler Markaların Sıfır Araç Fiyatları Açıklandı
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Üniversitede sahte Sayıştay denetçisi skandalı: Günlerce hastaneyi denetledi

Çanakkale 18 Mart Üniversite Hastanesi'nde kendisini sayıştay denetçisi olarak tanıtan T.T.A, iddiaya göre kendisine özel oda tahsis ettirip, hastaneyi günlerce denetledi. Korkunç gerçek, hastane personelinin T.T.A'nın sosyal medya hesaplarını kontrol etmesi ve hareketlerinden şüphelenmesiyle ortaya çıktı.

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 04 Eylül 2025 22:05, Son Güncelleme : 04 Eylül 2025 22:22
Yazdır
Üniversitede sahte Sayıştay denetçisi skandalı: Günlerce hastaneyi denetledi

Sabah Gazetesi'nden Cennete Üstemel'in haberine göre; Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Rektörü Cüneyt Erenoğlu'nun Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'ne yaptığı bir ziyaretle başladı. Bir meslektaşına üniversite hastanesindeki sorunları dile getiren Erenoğlu, meslektaşının referansı aracılığıyla daha önce hakkında dolandırıcılık suçlamasıyla soruşturma açılan T.T.A. ile tanıştı. Erenoğlu, kendisini mecliste danışman olarak tanıtan T.T.A'dan Çanakkale'ye gelerek üniversite hastanesini kontrol etmesini istedi.

KENDİSİNİ SAYIŞTAY DENETÇİSİ OLARAK TANITTI

İddiaya göre geçtiğimiz hafta hastaneye ön camında sayıştay kartı bulunan siyah bir makam aracıyla gelen T.T.A, rektör Cüneyt Erenoğlu'nun bilgisi dahilinde hastaneyi denetleyeceğini belirterek başhekimlikten özel oda istedi. Kendisine özel oda tahsis edilen T.T.A, bir hafta boyunca başhekim, başhemşire ve güvenlik amiriyle hastaneyi denetledi, bazı personelleri de sorguya çekti.

DANIŞMANIM DEMİŞ

Hastanede kaldığı süre boyunca iddiaya göre diğer fakülteleri de ziyaret ederek kendisini rektör danışmanı olarak tanıtan T.T.A, Fen Edebiyat Fakültesi'nin yıkılacağını öğrenerek yıkım işlemleri için üniversitenin satın alma müdürüyle süreç başlattı.

YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNİ BASTI

Korkunç gerçek, T.T.A.'nin yoğun bakım ünitesini basarak bir hemşireye fırça atmasıyla ortaya çıktı. T.T.A.'nın hal ve hareketlerinden şüphelenen bir doktor, şahsın sosyal medya hesaplarından denetçi olmadığını tespit ederek, durumu hemen bilgi verdi.

MİLLETVEKİLİ ŞİKAYETÇİ OLMUŞ

T.T.A'nın daha önce de tanımadığı halde kendisini Zonguldak Ak Parti Milletvekili Hüseyin Özbakır'ın danışmanı olarak tanıttığı, Özbakır'ın ise T.T.A'dan şikayetçi olduğu ortaya çıktı. T.T.A hakkında bir çok kez " unvan gasp ve dolandırıcılık" suçlamalarıyla savcılığı suç duyurusunda bulunulduğu belirlenirken, Üniversite rektörü Cüneyt Erenoğlu, Sabah'a yaptığı açıklamada, "şahsın üniversite ile hiçbir iş ilişkisinin olmadığını açıkladı. Erenoğlu, " Şahsı bir hocamız vasıtasıyla tanıdım. Danışmanlık yaptığını söyledi ben de üniversite hastanemizin eksikliklerini görmek adına kendisini ailesiyle misafir etmek istediğimi söyledim. Ailesiyle geldiler. Kendisine herhangi bir görev vermedim. Kendisini danışman yada denetçi olarak tanıttığını bilmiyordum. Maalesef personele biraz sert davranmış. Yaşananları öğrenince bu sabah kendisini üniversitemizden gönderdik" dedi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber