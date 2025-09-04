Üniversitede sahte Sayıştay denetçisi skandalı: Günlerce hastaneyi denetledi

Sabah Gazetesi'nden Cennete Üstemel'in haberine göre; Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Rektörü Cüneyt Erenoğlu'nun Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'ne yaptığı bir ziyaretle başladı. Bir meslektaşına üniversite hastanesindeki sorunları dile getiren Erenoğlu, meslektaşının referansı aracılığıyla daha önce hakkında dolandırıcılık suçlamasıyla soruşturma açılan T.T.A. ile tanıştı. Erenoğlu, kendisini mecliste danışman olarak tanıtan T.T.A'dan Çanakkale'ye gelerek üniversite hastanesini kontrol etmesini istedi.

KENDİSİNİ SAYIŞTAY DENETÇİSİ OLARAK TANITTI

İddiaya göre geçtiğimiz hafta hastaneye ön camında sayıştay kartı bulunan siyah bir makam aracıyla gelen T.T.A, rektör Cüneyt Erenoğlu'nun bilgisi dahilinde hastaneyi denetleyeceğini belirterek başhekimlikten özel oda istedi. Kendisine özel oda tahsis edilen T.T.A, bir hafta boyunca başhekim, başhemşire ve güvenlik amiriyle hastaneyi denetledi, bazı personelleri de sorguya çekti.

DANIŞMANIM DEMİŞ

Hastanede kaldığı süre boyunca iddiaya göre diğer fakülteleri de ziyaret ederek kendisini rektör danışmanı olarak tanıtan T.T.A, Fen Edebiyat Fakültesi'nin yıkılacağını öğrenerek yıkım işlemleri için üniversitenin satın alma müdürüyle süreç başlattı.

YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNİ BASTI

Korkunç gerçek, T.T.A.'nin yoğun bakım ünitesini basarak bir hemşireye fırça atmasıyla ortaya çıktı. T.T.A.'nın hal ve hareketlerinden şüphelenen bir doktor, şahsın sosyal medya hesaplarından denetçi olmadığını tespit ederek, durumu hemen bilgi verdi.

MİLLETVEKİLİ ŞİKAYETÇİ OLMUŞ

T.T.A'nın daha önce de tanımadığı halde kendisini Zonguldak Ak Parti Milletvekili Hüseyin Özbakır'ın danışmanı olarak tanıttığı, Özbakır'ın ise T.T.A'dan şikayetçi olduğu ortaya çıktı. T.T.A hakkında bir çok kez " unvan gasp ve dolandırıcılık" suçlamalarıyla savcılığı suç duyurusunda bulunulduğu belirlenirken, Üniversite rektörü Cüneyt Erenoğlu, Sabah'a yaptığı açıklamada, "şahsın üniversite ile hiçbir iş ilişkisinin olmadığını açıkladı. Erenoğlu, " Şahsı bir hocamız vasıtasıyla tanıdım. Danışmanlık yaptığını söyledi ben de üniversite hastanemizin eksikliklerini görmek adına kendisini ailesiyle misafir etmek istediğimi söyledim. Ailesiyle geldiler. Kendisine herhangi bir görev vermedim. Kendisini danışman yada denetçi olarak tanıttığını bilmiyordum. Maalesef personele biraz sert davranmış. Yaşananları öğrenince bu sabah kendisini üniversitemizden gönderdik" dedi.