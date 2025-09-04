DMM'den İsrail basınındaki 'suikast' iddialarına yalanlama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), İsrail'de bazı medya kuruluşlarında yer alan, İsrailli bir bakana yönelik suikast planı haberinde Türkiye'nin adının geçmesinin gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, söz konusu haberin Türkiye'ye karşı yürütülen maksatlı bir dezenformasyon faaliyetinin ürünü olduğu vurgulandı.

Açıklamada, İsrail basınına "yeni gelişme" gibi servis edilen konunun aslında 8 ay önce yaşanan bir olayla bağlantılı olduğu belirtildi. Yakalanan şahısların Türkiye ile herhangi bir irtibatının bulunmadığının Kızılhaç yetkililerince teyit edildiği de hatırlatıldı.

"Bu haberlerin amacı, Türkiye'nin Filistin politikasına zarar vermek ve uluslararası kamuoyunda kasıtlı bir algı oluşturmak" denilen açıklamada, kamuoyuna ve ilgili mercilere dezenformasyon faaliyetlerine itibar edilmemesi çağrısı yapıldı.