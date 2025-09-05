5 Eylül 2025'ten önemli gündem başlıkları.

1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, parti genel merkezinde düzenlenecek CHP Program Çalıştayı'nın açılışına katılacak.

(Ankara/10.00)

2- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak.

(İstanbul/10.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Valiliği ziyaret edecek, Adalet Sarayı temel atma törenine ve AK Parti İl Danışma Meclis Toplantısı'na katılacak, AK Parti İl Başkanlığına ziyarette bulunacak, Kadın ve Gençlik Buluşması'na iştirak edecek.

(Hakkari/10.30-17.30)

2- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Valiliğe, AK Parti İl Başkanlığına ve Belediye Başkanlığına ziyarette bulunacak, Osmancık Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü açılışı ile evlilik kredisinden faydalanan Tuğba-İsmail Karakuş çiftinin nikah törenine katılacak.

(Çorum/14.00/15.30/16.30/17.30/18.15)

3- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "300 Bininci Afet Konutu Kura Çekimi ve Anahtar Teslim Töreni" öncesi basın açıklaması yapacak.

(Malatya/16.00)

4- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" kapsamında partisinin il başkanlığında basın toplantısı düzenleyecek, Ulu Cami çevresindeki esnafı ve Valiliği ziyaret edecek, sivil toplum kuruluşu buluşması ile Gençlik ve Kadın Buluşması'na katılacak.

(Diyarbakır/10.30/13.00/14.00/14.30/16.30)

5- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, Midyat'ta Süryani toplumu temsilcileriyle bir araya gelecek, Belediyeyi, Kaymakamlığı, Kafro ve Anıtlı köyleri ile Meryem Ana Kilisesi'ni ziyaret edecek.

(Mardin/09.00-18.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İzmir'de Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi'ne katılacak, Valiliğe ve AK Parti İl Başkanlığına ziyaret gerçekleştirecek, Manisa'da Valiliğe ve AK Parti İl Başkanlığına ziyarette bulunacak.

(İzmir/10.00/11.00/12.00/Manisa/17.35/18.15)

2- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Valiliği ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, Ticaret ve Sanayi Odası, sivil toplum kuruluşları ve iş insanları ile istişare toplantısına katılacak, Ticaret Borsasına ziyaret gerçekleştirecek ve sivil toplum kuruluşları ile toplantı yapacak.

(Rize/10.30/11.00/15.00/16.30/17.30)

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Valiliği, AK Parti İl Başkanlığını, esnafı, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığını ziyaret edecek, sivil toplum kuruluşları ile toplantıya katılacak, organize sanayi bölgesine ve şehit yakınına ziyaret gerçekleştirecek.

(Bartın/10.30-17.30)

4- Türkiye İstatistik Kurumu, 2024 yılına ilişkin kültürel miras istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in, Gazze kentini işgal altına alma planı, bölgeye saldırıları ve insani yardım girişini engellemesi sonucu yaşanan krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, cuma namazı ve hutbe iradı ile Esenköy Merkez Camisi'nin açılışına katılacak.

(Yalova/13.09)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kayseri Kültür Yolu Festivali'nin açılışına ve bazı etkinliklere katılacak, Kayseri Mutfak Sanatları Merkezi'ne ziyarette bulunacak, Kocasinan İlçe Halk Kütüphanesi açılışına iştirak edecek, Antalya'nın Side ilçesinde "Gece Müzeciliği Programı"nda basın açıklaması yapacak.

(Kayseri/11.00-16.00/Antalya/21.00)

SPOR

1- Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) ile Halkbank arasında Basketbol Gelişim Merkezi'nde Kadınlar Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nin isim sponsorluğu anlaşması imzalanacak. İmza törenine TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu ve Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan da katılacak.

(İstanbul/11.00)

2- Ardventure Hentbol Erkekler Süper Lig'in ikinci haftası, Spor Toto-Mihalıççık Belediyespor maçıyla başlayacak.

(Ankara/20.00)

3- Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 2025-2026 sezonu ilk haftası, MC Sistem Yurdum-Odunpazarı karşılaşmasıyla başlayacak.

(Ankara/16.00)