Öğrenci göçüyle kirada mahalleler arası uçurum
Öğrenci göçüyle kirada mahalleler arası uçurum
Öğrenci göçüyle kirada mahalleler arası uçurum

Öğrenci kayıtlarıyla İstanbul'da kira uçurumu sadece ilçelerde değil mahallelerde de büyüdü. Kampüse yakın mahallelerde zam farkı yüzde 41'e kadar çıkarken, Çekmeköy ilk sırada geldi.

05 Eylül 2025 07:39
Öğrenci göçüyle kirada mahalleler arası uçurum

Şişli'de yüzde 32, Fatih'te yüzde 30'a ulaşan fark, Eyüp'te yüzde 10, Bayrampaşa'da yüzde 2,61'de kaldı. En yüksek kira 56 bin lirayla Kadıköy'de olurken, bu ilçeyi Sarıyer 54 bin, Beşiktaş ve Zeytinburnu 51 bin lirayla izledi.

Öğrencilerin üniversi-telere kayıt hareket-liliği başladı. En fazla üniversitenin bulunduğu İs-tanbul'da yeni talep dalgası, sadece ilçelerde değil mahal-leler arasında da kirada uçu-rum oluşturdu. Öyle ki aynı semtte kampüse yakın mahal-leler ile semt geneli arasında-ki kira farkı yüzde 40'a kadar çıktı. GABORAS verilerinden yapılan belirlemelere göre, İs-tanbul'un yeni gelişen bölge-lerinden olan ve bazı özel üni-versitelerin bulunduğu Çek-meköy yüzde 41'lik farkla ilk sırada geldi.

Türkiye'nin kök-lü üniversitesi İstanbul Üni-versitesi'nin birçok kampüsü-nün bulunduğu Fatih'te, ilçe ile Beyazıt, Çapa, Cerrahpaşa gibi yerleşkelere yakın mahal-lerde kira farkı yüzde 30, Şiş-li'de yüzde 32'ye ulaşırken, kampüslerin nispeten daha az sınırlı olduğu Eyüp'te fark yüzde 10, Bayrampaşa'da yüz-de 2.61'de kaldı.

Ne kadar yakın o kadar fark

Yine bazı kampüslerin bu-lunduğu ve toplu ulaşım alt ya-pı entegrasyonunun gelişti-ği Esenyurt'ta söz konusu fark yüzde 31,9, Beykent üniversi-tesi yerleşkesinin de bulundu-ğu Beylikdüzü'nde yüzde 29,8, Maltepe'de yüzde 20, Boğazi-çi Üniversitesi Kandilli Rasat-hanesi, Marmara Üniversite-sinin bazı yerleşkeleri ile bazı özel üniversitelerin bulunduğu Üsküdar'da yüzde 24,8, Esen-ler'de yüzde 18,7, Pendik ve Ata-şehir'de yüzde 17,9, Büyükçek-mece'de yüzde 17,1, İstanbul Üniversitesi İşletme ve Veteri-nerlik fakültelerinin bulundu-ğu Avcılar'da yüzde 16'ya ulaştı.

İlçeler arasında kira makası açıldı

İlçeler arasındaki kira artış-ları incelendiğinde ise en faz-la artış oranı yüzde 19,9'luk oranla Zeytinburnu'nda gö-rüldü. Bu ilçeyi yüzde 17,1'le Şile, yüzde 15,9'la Küçükçek-mece, yüzde 13,7'yle Arna-vutköy, yüzde 13,4'le Beyoğlu, yüzde 12,9'la Küçükçekme-ce, yüzde 12,5'le Beykoz, yüz-de 12,9'la Bahçelievler izledi. Kira artışı Başakşehir'de yüz-de 7,97, Esenler'de yüzde 7,90, Ataşehir'de yüzde 4,86, Bağcı-lar'da yüzde 3,60'da kaldı.

En yüksek kira Kadıköy'de

Kiraların doygunluğa ulaş-tığı bazı ilçelerde ise kira ar-tışlarının düşük seyrettiği be-lirlendi. Buna göre Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Koç Üniversite-si gibi devlet ve özel üniversi-te yerleşkelerinin bulunduğu Sarıyer'de semt genelinde ki-ra artışı yüzde 9,99 olurken, Beyoğlu'nda yüzde 13,4, Be-şiktaş'ta yüzde 8,43, Kadı-köy'de yüzde 7,83 arttı. Buna karşı en yüksek aylık kira yine bu ilçelerde görüldü. En yük-sek aylık kira bedelinde Ka-dıköy 56 bin lirayla ilk sırada yer alırken, bu ilçeyi Sarıyer 54 bin lira, Beşiktaş 51 bin li-rayla izledi. Kira artışı yüzde 20'ye dayanan Zeytinburnu da ulaşım kolaylığı ve üniver-site yerleşkeleriyle aylık orta-lama kira 51 bin lirayla ulaşa-rak, 50 bin lira barajını aşan 4 ilçe arasında yer aldı.

Ulaşım kolaylığı da tercihi etkiliyor

GABORAS CEO'su Ruhi Konak, İstanbul'da genel kira artışı yüzde 6.5 seviyesinde seyrederken, üniversitelere yakın bölgelerde bu oranın yüzde 9.8 olduğuna işaret ederek, şu değerlendirmelerde bulundu: "Üsküdar, Şişli, Fatih, Bahçelievler ve Tuzla bu dönemde öne çıkıyor. Bu ilçeler yalnızca kendi bölgelerindeki üniversitelere yakınlıklarıyla değil, aynı zamanda ulaşım kolaylığı ve sosyal imkanlarıyla da tercih ediliyor. Kiralar yüksek olsa da, öğrenciler için erişilebilir ve üniversite yaşamına uygun lokasyonlar sunuyorlar."

En düşük kira Esenyurt'ta

Aylık bedellere göre incelendiğinde en düşük kiranın 16 bin lirayla Esenyurt'ta olduğu görüldü. Bu ilçeyi yüzde 13,7 artış ve 18 bin lira aylık kirayla Arnavutköy izledi. Çatalca'da 23 bin, Bağcılar'da 20 bin, Fatih'te 21 bin, Avcılar'da 23 bin, Bayrampaşa'da 24 bin, Gaziosmanpaşa'da 23 bin 500, Güngören'de 24 bin, Sultangazi'de 21 bin, Sultanbeyli'de 20 bin, Pendik'te 29 bin 500 TL olduğu belirlendi.

