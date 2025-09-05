Bakan Kacır'dan Özgür Özel'e roket göndermesi: 'Çekirgeler ürküyor' diyen çıkmaz inşallah
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tuz Gölü'nde TEKNOFEST kapsamında düzenlenen roket yarışmasında roketlerin fırlatılma anlarını paylaşarak, Sinop'taki füze testleri nedeniyle balıkların ürktüğünü söyleyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e göndermede bulundu.
Bakan Kacır, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Sinop'taki açıklamasına gönderme yaparak, "TEKNOFEST roketleri yine göklerde. Şimdi de, 'çekirgeler ürküyor' diyen çıkmaz inşallah" ifadelerini kullandı.
#TEKNOFEST roketleri yine göklerde! 🚀
Şimdi de, "çekirgeler ürküyor" diyen çıkmaz inşallah️
ÖZEL 'FÜZE TEST ETMEYİN BALIKLAR ÜRKÜYOR' DEMİŞTİ
Sinop'taki balık sezonu açılışı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ASELSAN ve ROKETSAN'a ait füze testlerinden duyduğu rahatsızlığı su yüzüne çıkarmıştı. Test atışlarının turizmi ve balıkçılığı olumsuz etkilediğini öne süren Özel, "Sinop'un turist çekmeye ihtiyacı var. Siz balığa çıkmayın, füze testi yapacağız diyorsunuz. Turistlerin başının üstünden roketler, füzeler geçiyor" ifadelerini kullandı.
Roket denemelerinin balıklar üzerinde 'olumsuz etkiler' bıraktığını söyleyen Özel, "O seslerden balıklar ürküyor, yuvalarını terk ediyorlar, yuva yapmıyorlar. Bu yüzden balıkçılığın randımanı düşüyor" şeklinde konuşmuştu.