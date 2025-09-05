İstanbul'da 5 Yeni KYK Yurdu Öğrencileri Bekliyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı, öğrenci sayısının en yüksek olduğu İstanbul'da, 5 yeni KYK yurdu inşa ediyor. İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhittin Özbay, Üsküdar, Başakşehir, Zeytinburnu, Bağcılar ve Beyoğlu'ndaki yurtların eğitim yılı başında hazır hale getirileceğini belirtti. Türkiye'deki üniversitelerin yüzde 30'una ev sahipliği yapan İstanbul'da öğrencilerin yurt heyecanı başladı. Uzun ve yorucu YKS maratonunu geride bırakan öğrenciler, kazandıkları üniversitelere kayıt yaptırarak hayallerine bir adım daha yaklaşıyor.

Devlet Yurtlarında Kapasite ve Başvuru Süreci

Sabah'ın haberine göre; Devlet yurtları bu yıl 70 bin öğrenciyi bekliyor. KYK yurt başvuruları 2 Eylül'de başladı ve yarın saat 23.59'a kadar sürecek. İstanbul'da hem üniversite kayıt heyecanı hem de kalacak yer bulma telaşı yoğun bir şekilde hissediliyor. İl Müdürü Özbay, yeni döneme dair hazırlıkları anlatarak, modern, güvenli ve sosyal imkanlarla donatılmış yurtlarda yeni bir hayatın başlayacağını vurguladı.

Yurtlarda Sunulan İmkanlar

Ücretsiz internet , yemek ve güvenlik hizmetleri

, yemek ve güvenlik hizmetleri Fitness salonları, spor sahaları, yüzme havuzları

Sosyal etkinlik alanları

Yabancı dil kursları ve kişisel gelişim atölyeleri

Açık kapı politikası ile yöneticilere kolay ulaşım

Yurtlarda görevli 3 bine yakın personel, öğrencilerin huzurlu ve güvende hissetmesi için çalışıyor. Öğrenciler burada yalnızca ders çalışmıyor; dayanışmayı, paylaşmayı ve farklı kültürlerden gelen arkadaşlarıyla birlikte yaşamayı öğreniyor.

Kapasite Artışı ve Yeni Yatırımlar

Geçtiğimiz yıl 58 bin olan öğrenci kapasitesi, yeni yatırımlarla 69 bin 400'e yükseltildi. Üsküdar (Nakkaştepe), Başakşehir, Zeytinburnu (Topkapı), Bağcılar ve Sütlüce gibi bölgelerde yeni yurtlar yükseliyor. Bu yurtların önemli bir kısmı eğitim-öğretim dönemi başında hazır olacak, bir kısmı ise Kasım ayına yetişecek.

Sürdürülebilir ve Modern Yurtlar

Yeni yurtlar yalnızca bugünün değil, yarının ihtiyaçlarını da karşılayacak şekilde inşa ediliyor. 'Yeşil bina' konseptiyle yapılan yurtlarda gri su geri dönüşümü, güneş enerjisi panelleri, yağmur suyu depolama sistemleri ve depreme dayanıklılık gibi kriterler dikkate alınıyor. Ayrıca spor altyapısı güçlendirilerek yapay zeka destekli performans takip sistemleri gibi yenilikler de entegre edilecek.

Gençlerimiz sadece bugünün öğrencisi değil, yarının güçlü bireyleri. Onlara en iyi imkanları sunmak, daha yeşil bir çevre ve güvenli barınma alanları sağlamak hedefleniyor.