Hafta sonu yağmur geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre hava sıcaklığı bugün yurdun iç ve batı kesimlerinde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek.

İç Ege, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Balıkesir, Bursa, Bilecik, Sakarya, Düzce, Adana, Rize ve Bingöl çevreleri ile Artvin'in ve Hatay'ın kıyı kesimlerinde sağanak yağış görülecek.

MGM, Kars ve Ardahan çevrelerindeki yağışların ise kuvvetli olacağı konusunda uyarı yaptı.

Hava sıcaklıkları hafta sonu Ankara'da 30 ila 27, İstanbul'da 28 ila 29 ve İzmir'de ise 34 ila 35 derecelerde seyredecek.

Bugün bazı illerde hava sıcaklıkları ise şöyle:

- Edirne 34 derece.

- İstanbul 29 derece.

- Denizli 37 derece.

- İzmir 34 derece.

- Adana 34 derece.

- Antalya 30 derece.

- Ankara 34 derece.

- Sinop 31 derece.

- Erzurum 24 derece.

- Diyarbakır 37 derece.

- Gaziantep 36 derece.

İstanbul İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre İstanbul için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için İstanbul hava durumu Kuvvetli Rüzgar, sıcaklık 29°. Yarın için İstanbul hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 28°. 7 Eylül 2025 Pazar İstanbul hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 28°. 8 Eylül 2025 Pazartesi İstanbul hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 28°. 9 Eylül 2025 Salı İstanbul hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 29°.