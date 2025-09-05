Çaya zam geldi! Bugünden itibaren geçerli olacak
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR), kuru çay fiyatlarına zam yapma kararı aldı. Zamlı fiyatlar bugünden itibaren geçerli olacak.
Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 05 Eylül 2025 09:10, Son Güncelleme : 05 Eylül 2025 09:11
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR), kuru çay fiyatlarına ortalama yüzde 7,5 zam yaptı.
Zamlı fiyatlar bugünden itibaren geçerli olacak.
Kuru çaya en son temmuz ayı sonunda yüzde 3,5 zam yapılmıştı.
Zamların nedeni olarak artan işçi maliyetleri ve yaş çay fiyatları gösteriliyor.