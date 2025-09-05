Brent petrolün varili 66,57 dolardan işlem görüyor

'Yenidoğan çetesi' davası devam ediyor
'Yenidoğan çetesi' davası devam ediyor
Bakan Tekin'den Öğretmen Atamaları Hakkında Açıklama
Bakan Tekin'den Öğretmen Atamaları Hakkında Açıklama
12 yıllık zorunlu eğitim kısalacak mı?
12 yıllık zorunlu eğitim kısalacak mı?
Gürsel Tekin: Göreve başladık
Gürsel Tekin: Göreve başladık
Bakan Tekin: Kimse 'kayıt için para istiyorlar' diyemez
Bakan Tekin: Kimse 'kayıt için para istiyorlar' diyemez
Balıkesir'de 4.1 büyüklüğünde deprem
Balıkesir'de 4.1 büyüklüğünde deprem
Özel okul zammında hesap değişti
Özel okul zammında hesap değişti
Körfezray Metrosu'nun temeli yarın atılacak
Körfezray Metrosu'nun temeli yarın atılacak
İstanbul'da 5 Yeni KYK Yurdu Öğrencileri Bekliyor
İstanbul'da 5 Yeni KYK Yurdu Öğrencileri Bekliyor
Sosyal medyada 'tetikçi' aranıyor! Kundaklama 10 bin, cinayet 300 bin lira...
Sosyal medyada 'tetikçi' aranıyor! Kundaklama 10 bin, cinayet 300 bin lira...
BTK'dan e-imza iddialarına ilişkin açıklama
BTK'dan e-imza iddialarına ilişkin açıklama
Gram altın rekor kırdı: İşte altın fiyatları
Gram altın rekor kırdı: İşte altın fiyatları
Öğrenci göçüyle kirada mahalleler arası uçurum
Öğrenci göçüyle kirada mahalleler arası uçurum
Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler ve 25 kişiye tahliye
Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler ve 25 kişiye tahliye
İmzalar atıldı! Evlenene üç asgari ücret hediye
İmzalar atıldı! Evlenene üç asgari ücret hediye
Doğu Karadeniz'in ihracatı 1 milyar doları aştı
Doğu Karadeniz'in ihracatı 1 milyar doları aştı
Yedi liseliden sadece biri üniversiteli oldu
Yedi liseliden sadece biri üniversiteli oldu
DMM'den İsrail basınındaki 'suikast' iddialarına yalanlama
DMM'den İsrail basınındaki 'suikast' iddialarına yalanlama
Üniversitede sahte Sayıştay denetçisi skandalı: Günlerce hastaneyi denetledi
Üniversitede sahte Sayıştay denetçisi skandalı: Günlerce hastaneyi denetledi
TÜİK açıkladı: Mevsimsellikten arındırılmış enflasyon belli oldu!
TÜİK açıkladı: Mevsimsellikten arındırılmış enflasyon belli oldu!
CHP'nin İstanbul'da 6 ilçedeki kongreleri durduruldu
CHP'nin İstanbul'da 6 ilçedeki kongreleri durduruldu
Orta Vadeli Program çalışmalarında sona yaklaşıldı
Orta Vadeli Program çalışmalarında sona yaklaşıldı
YSK, CHP'nin 'kongre başvurusu'nu yarın görüşecek
YSK, CHP'nin 'kongre başvurusu'nu yarın görüşecek
TCMB: Tüketici fiyatları yükseldi, yıllık enflasyon geriledi
TCMB: Tüketici fiyatları yükseldi, yıllık enflasyon geriledi
Savcı Ercan Kayhan'ı bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı
Savcı Ercan Kayhan'ı bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı
Hafta sonu sağanak geliyor: Sıcaklıklar düşecek
Hafta sonu sağanak geliyor: Sıcaklıklar düşecek
Beşiktaş ve Avcılar Belediyelerine yönelik operasyonda 2 tutuklama
Beşiktaş ve Avcılar Belediyelerine yönelik operasyonda 2 tutuklama
14 bin 905 hekimin görev yeri 'eş ve sağlık kurası' ile değişti
14 bin 905 hekimin görev yeri 'eş ve sağlık kurası' ile değişti
Rekabet Kurulu'ndan süt sektörüne büyük soruşturma
Rekabet Kurulu'ndan süt sektörüne büyük soruşturma
KDV'de yeni düzenleme: Akaryakıtta fark kaldırıldı
KDV'de yeni düzenleme: Akaryakıtta fark kaldırıldı
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Brent petrolün varili 66,57 dolardan işlem görüyor

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 66,57 dolardan alıcı buluyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Eylül 2025 09:51, Son Güncelleme : 05 Eylül 2025 10:11
Yazdır
Brent petrolün varili 66,57 dolardan işlem görüyor

Brent petrolün dün 67,29 dolara kadar yükselen varil fiyatı, günü 66,65 dolar seviyesinde tamamladı.

Bugün saat 09.23 itibarıyla fiyat yüzde 0,12 gerileyerek 66,57 dolara indi. Aynı saatte Batı Teksas türü ham petrolün varili 62,89 dolardan işlem gördü.

Petrol fiyatları, ABD ham petrol stoklarındaki beklenmedik artış ve OPEC+ üreticilerinin bu hafta sonu yapılacak toplantıda üretim hedeflerini artıracağı beklentileriyle aşağı yönlü hareket ediyor.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi, ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 2,4 milyon varil artışla 420 milyon 700 bin varil seviyesine çıktığını açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 2 milyon varil azaldığı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 500 bin varil artarak 404 milyon 700 bin varil seviyesine çıktı.

Bu dönemde ABD'nin benzin stokları yaklaşık 3 milyon 800 bin varil azalışla 218 milyon 500 bin varil olarak kayıtlara geçti.

Piyasalar, OPEC+ toplantısına odaklandı

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun pazar günü yapacağı toplantıda ekim ayı için üretim artışı yönünde karar alınacağı beklentileri de fiyatları aşağı yönlü baskılamayı sürdürüyor.

Uzmanlar, OPEC+ grubunun, son yıllarda ABD kaya petrolü üreticilerine kaptırdığı pazar payını geri almak için arzı artırma kararı vereceğini tahmin ediyor.

Grup, daha önce eylül ayı için petrol üretimini ağustos ayına göre günlük 547 bin varil artırma kararı almıştı.

Trump'ın çağrısı arz endişelerini tetikliyor

Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump, Avrupalı liderlerden Rusya'dan petrol satın almamalarını istedi.

AA'nın bir Beyaz Saray yetkilisinden aldığı bilgiye göre, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Avrupalı liderlerin daveti üzerine Rusya-Ukrayna Savaşı için oluşturulan "Gönüllüler Koalisyonu" toplantısına Beyaz Saray'daki ofisinden katılan Trump, Rusya'nın bir yıl içinde Avrupa Birliği'ne yaptığı yakıt satışından 1,1 milyar avro elde ettiğini belirtti.

Avrupa'nın savaşı finanse eden Rus petrolünü satın almayı durdurması gerektiğini ifade eden Trump, Avrupalı liderlerin Rusya'nın savaş çabalarını finanse ettiği için Çin'e de ekonomik baskı uygulamaları gerektiğini vurguladı.

Rusya'nın ham petrol ihracatında yapılacak herhangi bir kesinti veya arzda yaşanacak diğer aksaklıklar, küresel petrol fiyatlarını yükseltebilir.

Brent petrolde teknik olarak 69,44 doların direnç, 64,38 doların destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber