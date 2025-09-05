Özel okul zammında hesap değişti

Bir süredir tartışılan özel okulların zam oranının hesaplamada değişikliğe gidildi.

2026-2026 eğitim öğretim oranı yüzde 54,8 olarak hesaplanmıştı.

Resmi Gazete'de yayınlanan yeni yönetmelikle özel okul zammında hesap değişikliğine gidildi.

Ücret artış oranı artık Aralık ayı verilerine göre hesaplanacak.

Bir önceki yılın ortalama ÜFE VE TÜFE'si değil yalnızca bir önceki yılın Aralık ÜFE ve Tüfe ortalamasına bakılacak ve önceki hesaplamadaki gibi artı 5 puan eklenmiyecek, bunun yerine bu oraan en fazla 1,05 ile çarpılacak.

Karar bir sonraki eğitim öğretim yılından itibaren geçerli olacak.