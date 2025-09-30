2026-2027 Akademik yılı başvuruları başladı
Jean Monnet Burs Programı 2026-2027 Başvuruları Başladı.
Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği
Başkanlığı tarafından yürütülen Jean Monnet Burs Programı, 2026-2027 akademik
yılı için başvuruları almaya başladı. 35. yılını kutlayan program, bu dönem
Türkiye'den yaklaşık 150 bursiyere Avrupa'nın önde gelen üniversitelerinde lisansüstü
eğitim ve araştırma yapma imkanı sunacak.
1989'dan bu yana 3.000'den fazla mezun veren burs programı, Türkiye'nin AB
sürecinde uzman insan kaynağı yetiştirmeye devam ediyor. Jean Monnet, bursiyerlere
yalnızca yurt dışında eğitim fırsatı değil; AB müktesebatının 32 başlığında
politika temelli araştırmalarla Türkiye'nin geleceğine katkı sağlama imkanı
da veriyor. Okul ücretleri, yaşam giderleri, seyahat, vize ve materyal giderleri
burs kapsamında karşılanıyor.
Programa Türkiye'deki kamu çalışanları, özel sektör ve STK temsilcileri, üniversitelerdeki idari personel ve akademisyenler ile lisans son sınıf, yüksek lisans ve doktora öğrencileri başvurabiliyor. Son başvuru tarihi 4 Kasım 2025. Ayrıntılı bilgi için www.jeanmonnet.org.tr.