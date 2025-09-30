2026-2027 Akademik yılı başvuruları başladı

Jean Monnet Burs Programı 2026-2027 Başvuruları Başladı.



Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından yürütülen Jean Monnet Burs Programı, 2026-2027 akademik yılı için başvuruları almaya başladı. 35. yılını kutlayan program, bu dönem Türkiye'den yaklaşık 150 bursiyere Avrupa'nın önde gelen üniversitelerinde lisansüstü eğitim ve araştırma yapma imkanı sunacak.



1989'dan bu yana 3.000'den fazla mezun veren burs programı, Türkiye'nin AB sürecinde uzman insan kaynağı yetiştirmeye devam ediyor. Jean Monnet, bursiyerlere yalnızca yurt dışında eğitim fırsatı değil; AB müktesebatının 32 başlığında politika temelli araştırmalarla Türkiye'nin geleceğine katkı sağlama imkanı da veriyor. Okul ücretleri, yaşam giderleri, seyahat, vize ve materyal giderleri burs kapsamında karşılanıyor.



Programa Türkiye'deki kamu çalışanları, özel sektör ve STK temsilcileri, üniversitelerdeki idari personel ve akademisyenler ile lisans son sınıf, yüksek lisans ve doktora öğrencileri başvurabiliyor. Son başvuru tarihi 4 Kasım 2025. Ayrıntılı bilgi için www.jeanmonnet.org.tr.