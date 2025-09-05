Hazine haftaya üç ihale düzenleyecek

Hazine, 8 Eylül Pazartesi günü, 9 ay (280 gün) vadeli, 17 Haziran 2026 itfalı, Hazine bonosunu yeniden ihraç edecek. Aynı gün 2 yıl (728 gün) vadeli, 8 Eylül 2027 itfalı, TLREFK'e endeksli, altı ayda bir kira ödemeli, kira sertifikası doğrudan satılacak.

9 Eylül Salı günü iki gösterge sabit kuponlu tahvil yeniden piyasaya çıkacak; 2 yıl (672 gün) vadeli, 14 Temmuz 2027 itfalı, 6 ayda bir kupon ödemeli ve 5 yıl (1.764 gün) vadeli, 10 Temmuz 2030 itfalı, 6 ayda bir kupon ödemeli tahviller satışa sunulacak.

Hazine'nin gelecek hafta 111 milyar 294 milyon TL piyasaya ve 16 milyar 933 milyon TL kamuya olmak üzere toplam 128 milyar 226 milyon TL ödemesi bulunuyor.

Hazine, Eylül ayında toplam 255,7 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 346,0 milyar TL'lik iç borçlanma yapılmasını programladı.