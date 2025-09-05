Hazine haftaya üç ihale düzenleyecek

'Yenidoğan çetesi' davası devam ediyor
'Yenidoğan çetesi' davası devam ediyor
Bakan Tekin'den Öğretmen Atamaları Hakkında Açıklama
Bakan Tekin'den Öğretmen Atamaları Hakkında Açıklama
12 yıllık zorunlu eğitim kısalacak mı?
12 yıllık zorunlu eğitim kısalacak mı?
Gürsel Tekin: Göreve başladık
Gürsel Tekin: Göreve başladık
Bakan Tekin: Kimse 'kayıt için para istiyorlar' diyemez
Bakan Tekin: Kimse 'kayıt için para istiyorlar' diyemez
Balıkesir'de 4.1 büyüklüğünde deprem
Balıkesir'de 4.1 büyüklüğünde deprem
Özel okul zammında hesap değişti
Özel okul zammında hesap değişti
Körfezray Metrosu'nun temeli yarın atılacak
Körfezray Metrosu'nun temeli yarın atılacak
İstanbul'da 5 Yeni KYK Yurdu Öğrencileri Bekliyor
İstanbul'da 5 Yeni KYK Yurdu Öğrencileri Bekliyor
Sosyal medyada 'tetikçi' aranıyor! Kundaklama 10 bin, cinayet 300 bin lira...
Sosyal medyada 'tetikçi' aranıyor! Kundaklama 10 bin, cinayet 300 bin lira...
BTK'dan e-imza iddialarına ilişkin açıklama
BTK'dan e-imza iddialarına ilişkin açıklama
Gram altın rekor kırdı: İşte altın fiyatları
Gram altın rekor kırdı: İşte altın fiyatları
Öğrenci göçüyle kirada mahalleler arası uçurum
Öğrenci göçüyle kirada mahalleler arası uçurum
Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler ve 25 kişiye tahliye
Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler ve 25 kişiye tahliye
İmzalar atıldı! Evlenene üç asgari ücret hediye
İmzalar atıldı! Evlenene üç asgari ücret hediye
Doğu Karadeniz'in ihracatı 1 milyar doları aştı
Doğu Karadeniz'in ihracatı 1 milyar doları aştı
Yedi liseliden sadece biri üniversiteli oldu
Yedi liseliden sadece biri üniversiteli oldu
DMM'den İsrail basınındaki 'suikast' iddialarına yalanlama
DMM'den İsrail basınındaki 'suikast' iddialarına yalanlama
Üniversitede sahte Sayıştay denetçisi skandalı: Günlerce hastaneyi denetledi
Üniversitede sahte Sayıştay denetçisi skandalı: Günlerce hastaneyi denetledi
TÜİK açıkladı: Mevsimsellikten arındırılmış enflasyon belli oldu!
TÜİK açıkladı: Mevsimsellikten arındırılmış enflasyon belli oldu!
CHP'nin İstanbul'da 6 ilçedeki kongreleri durduruldu
CHP'nin İstanbul'da 6 ilçedeki kongreleri durduruldu
Orta Vadeli Program çalışmalarında sona yaklaşıldı
Orta Vadeli Program çalışmalarında sona yaklaşıldı
YSK, CHP'nin 'kongre başvurusu'nu yarın görüşecek
YSK, CHP'nin 'kongre başvurusu'nu yarın görüşecek
TCMB: Tüketici fiyatları yükseldi, yıllık enflasyon geriledi
TCMB: Tüketici fiyatları yükseldi, yıllık enflasyon geriledi
Savcı Ercan Kayhan'ı bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı
Savcı Ercan Kayhan'ı bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı
Hafta sonu sağanak geliyor: Sıcaklıklar düşecek
Hafta sonu sağanak geliyor: Sıcaklıklar düşecek
Beşiktaş ve Avcılar Belediyelerine yönelik operasyonda 2 tutuklama
Beşiktaş ve Avcılar Belediyelerine yönelik operasyonda 2 tutuklama
14 bin 905 hekimin görev yeri 'eş ve sağlık kurası' ile değişti
14 bin 905 hekimin görev yeri 'eş ve sağlık kurası' ile değişti
Rekabet Kurulu'ndan süt sektörüne büyük soruşturma
Rekabet Kurulu'ndan süt sektörüne büyük soruşturma
KDV'de yeni düzenleme: Akaryakıtta fark kaldırıldı
KDV'de yeni düzenleme: Akaryakıtta fark kaldırıldı
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Hazine haftaya üç ihale düzenleyecek

Hazine, gelecek hafta iki tahvil ve bir bono için ihale düzenleyecek, bir kira sertifikasını doğrudan satacak.

Kaynak : Ekonomim
Haber Giriş : 05 Eylül 2025 10:28, Son Güncelleme : 05 Eylül 2025 10:29
Yazdır
Hazine haftaya üç ihale düzenleyecek

Hazine, 8 Eylül Pazartesi günü, 9 ay (280 gün) vadeli, 17 Haziran 2026 itfalı, Hazine bonosunu yeniden ihraç edecek. Aynı gün 2 yıl (728 gün) vadeli, 8 Eylül 2027 itfalı, TLREFK'e endeksli, altı ayda bir kira ödemeli, kira sertifikası doğrudan satılacak.

9 Eylül Salı günü iki gösterge sabit kuponlu tahvil yeniden piyasaya çıkacak; 2 yıl (672 gün) vadeli, 14 Temmuz 2027 itfalı, 6 ayda bir kupon ödemeli ve 5 yıl (1.764 gün) vadeli, 10 Temmuz 2030 itfalı, 6 ayda bir kupon ödemeli tahviller satışa sunulacak.

Hazine'nin gelecek hafta 111 milyar 294 milyon TL piyasaya ve 16 milyar 933 milyon TL kamuya olmak üzere toplam 128 milyar 226 milyon TL ödemesi bulunuyor.

Hazine, Eylül ayında toplam 255,7 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 346,0 milyar TL'lik iç borçlanma yapılmasını programladı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber