ASSAN askeri casusluk soruşturmasında 3 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü askeri casusluk soruşturması sürüyor.

Soruşturma kapsamında yeni gözaltılar var.

Makina Kimya Endüstrisi Kurumu'na (MKE) yönelik casusluk soruşturmasında, bünyesinde 10 şirketi barındıran ASSAN Group'a kayyum atanmıştı.

EŞ ZAMANLI OPERASYON OPERASYON

Bugün sabah 06.00'da eş zamanlı olarak şirket çalışanlarına operasyon düzenlendi. Operasyonda aralarında bir MKE eski çalışanı, bir Milli savunma Bakanlığı'ndan (MSB) ayrılma albay ve bir eski ASSAN Group çalışanı olmak üzere 3 şüpheli gözaltına alındı.

NE OLMUŞTU?

Selahattin Yılmaz suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski MKE Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Sayhan, casusluk suçundan geçen günlerde tutuklanmıştı.

Sayhan'la ilişki içinde ASSAN Group'un Yönetim Kurulu Başkanı Emin Öner ve şirket genel müdürü Gürcan Okumuş'un FETÖ ile irtibatlı oldukları ve askeri casusluk faaliyeti gerçekleştirdiklerinin tespit edilmiş tutuklanmışlardı.

ASSAN Group altında faaliyet gösteren 10 şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atanmıştı.

Okumuş ve Öner'in TÜBİTAK SAGE ve MKE'ye ait sırları ASSAN'a sızdırdığı tespit edilmiş, ekipmanları ise birebir ürettikleri anlaşılmıştı.

Ayrıca Okumuş'un 19 kamu personelini transfer ettiği SAGEM'den ayrılırken önemli projeleri beraberinde götürdüğü de belirlenmişti.

Sevk yazısında yer alan ve TÜBİTAK Başkanlığı tarafından hazırlanan raporda "Gürcan Okumuş'un enstitü müdürü olduğu dönemde TÜBITAK SAGE'den ayrılan 19 personelin ASSAN'a geçtikleri; 6 kişinin ise Emin Öner ile savunma sanayi alanında faaliyet gösteren ASTECH A.Ş. isimli firmayı kurdukları" bilgisi yer almıştı.

SELAHATTİN YILMAZ SUÇ ÖRGÜTÜ

İBB'ye yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklu İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in, cezaevinde avukatı aracılığıyla suç örgütü lideri olduğu öne sürülen Selahattin Yılmaz'a "Aziz İhsan Aktaş'ı susturun" talimatı verdiği iddia edilmişti.

Yapılan operasyonlar sonucu Selahattin Yılmaz suç örgütü soruşturması kapsamında 10 şüpheli tutuklanmıştı.



