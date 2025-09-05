Bakan Tekin'den 12 yıllık zorunlu eğitim açıklaması: Revizyon yapmayı planlıyoruz

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okulların açılmasıyla birlikte gündeme gelen katıldığı programda gündeme ilişkin öğretmen atamaları, zorunlu bağış, okul servis ücretleri, özel okullar ile ilgili zamlar ve hizmet ücretleri ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Tekin'in açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde;

"1 Eylül itibariyle, 2025-26 eğitim öğretim yılı başladı. Bu hafta içinde temel eğitime ilk defa başlayacak olan çocuklarımız ile bütün arkadaşlarımız okullarında. Çocuklarımız uyum haftası etkinliği yaparken öğretmenlerimiz de seminer haftasında. Bu yıl okula başlayacak olan çocuklarımızın velilerine hayırlı olsun diyorum. Bütün öğretmenlerimiz çocuklarımıza kendi çocuğu gibi bakan fedakarca çalışmakta.

"Anadolu'yu dolaşacağız"

Başladığımız yıldan itibaren her yaz aylarında bir dizi yenilik ile başlatıyoruz okulları. Bu yılki genelgemizde 56 tane husus var. İdareci ve öğretmenlerimiz ile paylaştık. 56 yeniliği nereden çıkardınız diyorlar. Bazıları iyileştirme bunların. Pazartesi itibariyle ben ve bakan yardımcılarımız Anadolu'yu dolaşacağız. Öğretmen arkadaşlarımız ile veliler ile sohbet ediyoruz. Bu yılki genelgede neleri yaptık yapıyoruz sorularının cevabını alıyoruz. Öğretmen arkadaşlarımız da sorunları iletiyor ve bunları yıl içinde biriktirip bunları paylaşıyoruz. Bu yıl 56 genelge ile başlıyoruz.

"Çocuklarımız yeni bir fidan ilk dersimiz Yeşil Vatan" mottosu ile yeni eğitim öğretimimize başlıyoruz. Mavi Vatan geçen yıl eleştirilmişti, işin tuhafı Yunanistan da muhalefet de eleştirdi.

12 yıllık zorunlu eğitim kısalacak mı?

4+4+4 uygulaması 2011'de hayata geçirildi. Vatandaşımız neden şimdi değişiklik yapılıyor diye sorabilir. Neden getirildi bu uygulama, bunu anımsayalım. 28 Şubat'ta meslek lisesi ve imam hatip okullarının önünü kesmek için 8 yıllık zorunlu eğitim uygulamasına geçilmişti. Bu bir dayatmadır, antidemokratik uygulamadır. Çocuğunu imam hatip ya da meslek lisesine göndermek isteyen veliye 'yasaklıyorum kardeşim' demektir. Bu antidemokratik uygulamayı ortadan kaldırmak için 8 yılı 4+4 şeklinde ikiye böldük. Doğru bir tedbirdi. Türkiye'de okullaşma oranı çok düşüktü. 2002 sonrası o güne kadarki dersliklerin tamamından daha fazla derslik yapıldığı için, daha fazla öğretmen alımı yapıldığı için Türkiye uluslararası ortalamaların üstüne çıktı. Çocuklarımız OECD ortalaması üzerinde bir imkana sahip. Yasakçı uygulamaları ortadan kaldırdıktan sonra şimdi farklı bir konuyu tartışmamız lazım. 12 yıllık zorunlu eğitim farklı toplumsal kesimlerde farklı şekillerde eleştiriliyor. Kamuoyundan yönelen eleştirileri ortadan kaldırmak için iyileştirmeler yapmalıyız. Bu parametreler ışığında 12 yıllık zorunlu eğitimi ele almıştık. Büyük oranda 12 yıllık zorunlu eğitimin süresinin azalması yönünde bir kamuoyu oluştu. 12 yıllık zorunlu eğitimin azaltılmasının doğru olacağına yönelik bir kamuoyu oluştu. Hükümet olarak bir karar almak durumundayız. O kararı aldığımızda paylaşacağız

Öğretmen atamaları olacak mı?

Öğretmenlerimizin yüzde 80'i AK Parti döneminde atandı. Cumhurbaşkanımızın eğitim ve öğretimi öncelemesinden dolayı her yıl 50 bine yakın öğretmen alıyoruz. Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı itibariyle yükseldik. İhtiyacımız azaldığı için 40 bin, 50 bin gibi atamalar artık mümkün değil. Öğretmen ihtiyacını minimize edince artık eski rakamlar mümkün değil. Öğretmenlerimizin emeklilik yaşları artıyor. Zorunlu emeklilik yaşına kadar arkadaşlarımız çalışıyorlar. Bizim bundan sonraki yıllarda geçmiş oranlardaki gibi atama yapacak durumumuz yok artık.

Biz öğretmen atayacağımız zaman elektronik ortamda bütün okullarımız, bu okullardaki haftalık ders saatleri ve bu ders saatleri üzerinden ne kadar öğretmene ihtiyaç olduğu yapay zeka ile tespit ediliyor. Atama yapacağımız alanları belirlerken biz branşların üzerini kapatırız, kod veririz. Bizim için bütün branşlar eşittir. Bütün branşlardaki öğretmenler değerlidir. Kendi dönemimde hiçbir branşa pozitif ya da negatif ayrımcılık yapmadık. Bizi eleştirideler, Bu branşlardan az şu branşlardan fazla aldınız diye. İhtiyacım olmayan öğretmeni neden alayım ihtiyacım olan varken. İyileştirmeyi görev edinmiş bir kişiyim ben. İhtiyaçlarımız tamamen bilimsel kriterlere göre belirliyoruz.

Bu yık ilk defa akademiye giriş sınavı, son defa da KPSS ile öğretmen istihdamı yaptık. 1 Ocak 2025'te yasalaştı akademilerimiz. Şu anda daha önce bakanlık bünyesinde hizmet için enstitüsü olarak görev yapan kurumları akademiye dönüştürdük.

YÖK bünyesinde öğretmen yetiştirme konusunda ilgili bir komisyon var. Kontenjanlarla ilgili oturup konuşuyoruz. Bu yılda kontenjanların azaldığını göreceksiniz. MEB akademisini de YÖK ile koordineli yürüteceğiz."