'Yenidoğan çetesi' davası devam ediyor
Bakan Tekin'den Öğretmen Atamaları Hakkında Açıklama
12 yıllık zorunlu eğitim kısalacak mı?
Gürsel Tekin: Göreve başladık
Bakan Tekin: Kimse 'kayıt için para istiyorlar' diyemez
Balıkesir'de 4.1 büyüklüğünde deprem
Özel okul zammında hesap değişti
Körfezray Metrosu'nun temeli yarın atılacak
İstanbul'da 5 Yeni KYK Yurdu Öğrencileri Bekliyor
Sosyal medyada 'tetikçi' aranıyor! Kundaklama 10 bin, cinayet 300 bin lira...
BTK'dan e-imza iddialarına ilişkin açıklama
Gram altın rekor kırdı: İşte altın fiyatları
Öğrenci göçüyle kirada mahalleler arası uçurum
Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler ve 25 kişiye tahliye
İmzalar atıldı! Evlenene üç asgari ücret hediye
Doğu Karadeniz'in ihracatı 1 milyar doları aştı
Yedi liseliden sadece biri üniversiteli oldu
DMM'den İsrail basınındaki 'suikast' iddialarına yalanlama
Üniversitede sahte Sayıştay denetçisi skandalı: Günlerce hastaneyi denetledi
TÜİK açıkladı: Mevsimsellikten arındırılmış enflasyon belli oldu!
CHP'nin İstanbul'da 6 ilçedeki kongreleri durduruldu
Orta Vadeli Program çalışmalarında sona yaklaşıldı
YSK, CHP'nin 'kongre başvurusu'nu yarın görüşecek
TCMB: Tüketici fiyatları yükseldi, yıllık enflasyon geriledi
Savcı Ercan Kayhan'ı bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı
Hafta sonu sağanak geliyor: Sıcaklıklar düşecek
Beşiktaş ve Avcılar Belediyelerine yönelik operasyonda 2 tutuklama
14 bin 905 hekimin görev yeri 'eş ve sağlık kurası' ile değişti
Rekabet Kurulu'ndan süt sektörüne büyük soruşturma
KDV'de yeni düzenleme: Akaryakıtta fark kaldırıldı
Ana sayfaHaberler Eğitim

İstanbul'da Dersler Kaçta Başlayacak? Valilik Açıkladı

İstanbul Valiliği, kent genelindeki okullarda pazartesi günü 10.00-15.00 saatleri arasında eğitim verileceğini açıkladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Eylül 2025 12:40, Son Güncelleme : 05 Eylül 2025 12:44
İstanbul Valilği'nden yapılan yazılı açıklamada, 2025-2026 eğitim öğretim yılının 8 Eylül 2025 Pazartesi günü başlayacağı hatırlatıldı.

Açıklamada, il genelinde 3 milyon öğrenci ve 171 bin öğretmenin ders başı yapacağı belirtilerek, "İlk gün itibarıyla 17 bin servis aracının ve çocuklarını ilk gün kendi araçlarıyla okullarına götürmek isteyen binlerce velinin trafiğe çıkacağı değerlendirilmektedir." ifadelerine yer verildi.

Özellikle sabah saatlerinde oluşması beklenen yoğunluğun ve servis güzergahlarının tespitinde yaşanabilecek olası sorunların önüne geçilmesinin hedeflendiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Eğitim öğretimin ilk gününde servis ve okul güzergahlarının tespiti nedeniyle trafikte yaşanması muhtemel aksaklıkların önüne geçilebilmesi için 08.09.2025 Pazartesi günü ilimizde bulunan resmi - özel ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim öğretimin 10.00 - 15.00 saatleri arasında yapılmasına karar verilmiştir."

