Bir Şehirde Öğrenci Sayısı 50 İlin Nüfusunu Geçti

Türkiye'nin en kalabalık kentlerinden olan ve 706 bin öğrencisiyle 50 ilin nüfusunu geride bırakan Şanlıurfa'da, yeni yapılan 71 okul bu yıl öğrencilerle buluşacak.

05 Eylül 2025 13:49
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2024 verilerine göre, 2 milyon 237 bini aşkın nüfusunun yüzde 70'i 30 yaş ve altı olan kentte her yıl 75 bini aşkın çocuk okula başlıyor.

Yaklaşık 706 bin öğrencinin bulunduğu Şanlıurfa bu rakamla; Adıyaman, Bolu, Çanakkale, Edirne, Isparta, Kütahya ve Rize'nin de aralarında olduğu 50 kentin nüfusunu geride bırakıyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te yaşanan depremler sonrası ağır ve orta hasar alan okulların yerine yenilerinin yapılması, derslik açığının giderilmesi amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı ve Valilik öncülüğünde başlatılan çalışmalar sürüyor.

Geçen yıl yapılan çalışmalarla 154 eğitim yatırımı tamamlanarak faaliyete geçerken, yeni eğitim öğretim yılında da 71 okul ilk öğrencilerini ağırlayacak.

İl Milli Eğitim Müdürü Asım Sultanoğlu, AA muhabirine, 8 Eylül Pazartesi günü çalacak ders zili öncesinde çalışmaların tamamlandığını söyledi.

Şanlıurfa'nın genç nüfusunun fazla olduğunu belirten Sultanoğlu, "Türkiye'nin dördüncü büyük öğrenci sayısına sahibiz. Yaklaşık nüfusun üçte biri öğrenci. Genç bir nüfusa sahibiz, 705 bin öğrenciyle bu yıl başlayacağız. Birinci sınıfa aldığımız bu yılki öğrenci sayımız 75 bin civarlarında. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ışığında biz bu çocuklarımızı en iyi şekilde yetiştirmek adına çaba ve gayret gösterdik. O yüzden de okullarımızı yeni eğitim öğretim yılına en iyi şekilde hazırlamaya çalıştık." dedi.

Derslik sayısı deprem öncesine göre yüzde 11 arttı

Asım Sultanoğlu, şehrin yeni eğitim öğretim yılına hazır olduğunu, gerekli güvenlik önlemlerinin alındığını ifade ederek, öğrencilerin ders kitaplarının eksiksiz bir şekilde sıralarının üzerine konulacağını söyledi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden Şanlıurfa'daki bazı okulların da etkilendiğini hatırlatan Sultanoğlu, şunları kaydetti:

"6 Şubat depremleri sonrası yoğun bir inşaat sürecine girdik. Depremden önce 2 bin 397 okul ve 21 bin 61 dersliğimiz vardı. Depremde 68 okulumuz, 561 dersliğimiz ne yazık ki yıkıldı. Devletimizin imkanları sayesinde, depremden sonra 143 okul, 2 bin 147 dersliğe tekabül eden, 5 pansiyon, 5 spor salonu, 1 lojman olmak üzere 154 yatırımımızı bitirdik. Derslik sayımızda depremden öncesine göre yaklaşık yüzde 11 bir artış sağladık. Yani 22 bin 685 dersliğe ulaştık. Bu eğitim öğretim yılı başında ise 71 okul, 767 derslikte ilk kez eğitim öğretime başlayacağız. 16 okul, 476 dersliğin ihale iş ve işlemleri devam ediyor. 12 okul, 38 dersliğimizin birinci ara tatil itibarıyla tamamlanmasını bekliyoruz."

