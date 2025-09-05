CHP İstanbul kayyum heyetinde ayrılık: Hasan Babacan çekildi
Gürsel Tekin'le birlikte CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak atanan Hasan Babacan, kayyum heyetinden çekildi. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Babacan'ın grup başkanvekili Ali Mahir Başarır ve bazı partililerle partinin geleceği ve tarihini konuştuktan sonra ayrılma kararı aldığını söyledi.
Kaynak : Sözcü
Haber Giriş : 05 Eylül 2025 14:02, Son Güncelleme : 05 Eylül 2025 14:14
Konuyla ilgili canlı yayında konuşan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, "Sayın Hasan Babacan ile grup başkanvekilimiz Ali Mahir Başarır ve başka arkadaşlarımız partimizin geleceğini, tarihini konuştu. Sayın Hasan Babacan ayrılma kararı aldı" dedi.Gürsel Tekin: Göreve başladık