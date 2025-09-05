Kanseri yenen hemşire, aracıyla Ankara turu attı

Hemşire Pelin Uzunoğlu'na, özel bir kurumda görev yaparken geçen yıl 4 Haziran'da meme kanseri teşhisi konuldu. 3 ayrı hastanede tedavi gören Uzunoğlu, 2 ameliyatın ardından 6 kür ağır kemoterapi ve radyoterapi tedavisi gördü. Tedavi sürecinde işini kaybeden, eşi ise hastalığı nedeniyle kendisini terk eden Pelin Uzunoğlu, mücadeleyi bırakmadı.

Uzunoğlu, yaklaşık 15 ay süren tedaviyle hastalığı yendi. 3 Eylül'de son ilacını alan ve tedavisi tamamlanan Uzunoğlu, aynı gün iyileşmesini gelin arabası gibi süslediği kendi otomobiliyle şehir turu atarak kutladı. 'Kanseri yendim. Kutlamak için kornaya basın' yazılı afiş ve pembe balonlarla süslediği aracıyla kornaya basarak Başkent sokaklarında gezen Uzunoğlu'na, diğer sürücüler de kornaya basarak eşlik etti.

'SAÇLARIMIN DÖKÜLMESİ TRAVMAYDI'

Tedavi sürecinde kaybettiği saçlarına şimdi tekrar kavuşan Uzunoğlu, DHA'ya konuştu. Uzunoğlu, hastalık nedeniyle eşinin kendisini terk ettiğini ve işsiz kaldığını söyleyerek, "Kanser teşhisi aldığım süreçte evliydim. Sonrasında eşim ayrılmak istediğini söyledi ve 20 gün sonra biz ayrıldık. Ağustos ayında boşandım. İlk kemoterapi sürecim, tedavi sürecim, biyopsiler, patoloji sonuçları derken tedaviye başlamak 1 Temmuz'u buldu.

Tedavi sürecimde 6 kür ağır kemoterapi aldım. Çok zor bir süreçti. Bu süreçte bir kadın olarak en çok yıpratacak olan şey saçlarımızın dökülmesiydi. Benim saçlarım belime kadardı. Bir anda ilk kemoterapinin ikinci haftasında bir anda saçım kalmadı. Başlı başına bu büyük travmaydı. Sonrasında buna da alışıyorsunuz aslında. Sonrasında 2 kere ameliyat oldum. Sonra akıllı ilaçlarım devam etti. Radyoterapi aldım. 3 Eylül itibarıyla tedavilerimi tamamlamış oldum. 3 aylık kontrollerim devam edecek. Aylık iğnelerim, hormon terapilerim olacak" dedi.

'241 KADINA MENTÖRLÜK YAPIYORUM'

Uzunoğlu, kanser sürecinde olan hastalar için motivasyonun çok önemli olduğunu belirterek, "Hemşireyim, bu zamana kadar binlerce insana dokundum, binlerce insana şifa olmaya çalıştım. Bu süreçte de çalışamayacağım için kendime 'ne yapabilirim' sorusunu sordum. O gece bir sosyal medya hesabı açtım. Buradaki amacım farkındalık yaratabilmekti. Binlerce takipçim oldu, binlerce dostum oldu, arkadaşım oldu. Onlarla dönem dönem buluşuyoruz, kahveler içiyoruz. Şehir dışlarına gidiyorum onlarla buluşmak için. Çok güzel dostluklar edindim. Bir WhatsApp grubu kurdum, meme kanseri olan kadınlarla birlikte. Şu anda 241 kadına aslında bir nevi mentörlük yapıyorum. Psikolojik destek veriyorum, peruk ihtiyacı olanlara destek sağlıyorum" diye konuştu.

'BİNLERCE ANKARALI DESTEK OLDU'

Uzunoğlu, iyileşmesini farklı bir şekilde kutlamak istediğini söyleyerek, "Tedavimin bittiği gün de bir çılgınlık yapıp, arabamı süsleyip Ankara trafiğinde farkındalık yaratmak için dışarı çıktım. 'Kornaya basın' dedim ve binlerce Ankaralı bana destek oldu. Hepsine buradan teşekkür ediyorum. Aslında bunu yapmamın sebebi insanların gözünde olan düşünce bize baktıklarında 'kansersen öleceksin.' Ben o acınası gözleri çok iyi biliyorum. Güldüğümüz zaman bile şu cümleleri duydum; 'Pelin sen nasıl gülebiliyorsun?' Veya paylaştığım videolarda 'İşinden oldun, eşinden oldun, kanser oldun.

'Moral ve Motivasyon ile bu hastalık yenilebilir'

Hayatın üç sacayağını bir anda kaybettin ve sen hala nasıl gülebiliyorsun? Böyle videoları nasıl paylaşabiliyorsun?' Evet kanser kötü bir hastalık ama tedavisi olan moral motivasyonla bunu yenebileceğiniz bir hastalık. Farkındalığı yaratmak için çok çaba sarf ediyorum. Çünkü insanlar kanser tanısını aldığında 'öleceğim' düşüncesini ister istemez hissediyorlar çok haklı olarak. Ben ilk kanser tanısı aldığımda 'neden ben' cümlesini hiç kurmadım aslında? Bu süreçte ailem benim yanımdaydı. Dostlarım, arkadaşlarım, hiç tanımadığım insanlar benim yanımdaydı. Onlara buradan çok teşekkür ediyorum. Bir kişinin sesi bir kişiye faydam olabiliyorsa ne mutlu diyorum" dedi.