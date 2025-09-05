Hijyen için kullanılıyordu! Bakanlık satışını yasakladı, raflardan toplatılıyor

Bakanlığın son duyurusu 5 Eylül tarihinde geldi. "Poxy" marka tuvalet, banyo ve klozet yüzey temizleyicisi olarak satılan ürünün satışı yasaklandı.

Ticaret Bakanlığı insan sağlığını tehlikeye düşüren ürünlere karşı savaş açmış durumda. 81 ilde denetimler aralıksız sürerken, uygunsuzluk tespit edilen ürünler de kamuoyu ile paylaşılıyor.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2025 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net