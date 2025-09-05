Cidde'ye yeni eğitim ataşesi atandı

Dünya çapında faaliyet gösteren Türk Okullarının en fazla sayıda bulunduğu bölgede Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nden Prof. Dr. Mahmut Tahir Nalbantçılar, Dışişleri Bakanlığı Cidde Başkonsolosluğu Eğitim Ateşeliği görevine getirildi.

Dr. Hüsamettin Erdoğan'ın görev süresinin tamamlanması üzerine Cidde Başkonsolosluğunda devir teslim töreni düzenlendi. Prof Nalbantçılar'a hayırlı olsun dileklerinde bulunan Cidde Başkonsolosu Mustafa Ünal, Suudi Arabistan'nın 6 ilinde her kademede eğitim veren Türk Okullarının başarılarını birlikte daha ileriye taşımak için her türlü desteği vermeye hazır olduklarını ifade ederek, Prof. Nalbantçılar'a yeni görevinde başarılar diledi.