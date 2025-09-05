MEB'den öğrenci farklılıklarına özel kılavuz kitap seti

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), her öğrencinin öğrenme yolculuğunun farklı olduğu anlayışından hareketle, öğretmenlere rehberlik edecek yeni kılavuz kitap setini yayımladı.

Açıklamaya göre, Zenginleştirme Kılavuz Kitapları öğrencilerin bilgi ve becerilerini derinleştirmeyi amaçlarken, Destekleme Kılavuz Kitapları ise öğrenme sürecinde daha fazla zaman ve tekrar ihtiyacı duyan öğrenciler için özel içerikler sunuyor.

Hazırlanan öğretmen kılavuzları; fizik, kimya, biyoloji, tarih, coğrafya, felsefe, matematik ile Türk dili ve edebiyatı derslerinde 9 ve 10. sınıf öğrencilerini kapsıyor.

Kitaplara "tymm.meb.gov.tr" adresinden ulaşılabiliyor.