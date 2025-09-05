Doktor ile emekli öğretmenin mesai kavgası karakolda bitti

Hafta sonu sağanak geliyor: Sıcaklıklar kademeli olarak düşecek
Hafta sonu sağanak geliyor: Sıcaklıklar kademeli olarak düşecek
Ankara'nın beklediği proje: Havalimanı metrosuna ilk kazma vuruluyor
Ankara'nın beklediği proje: Havalimanı metrosuna ilk kazma vuruluyor
YSK'dan karar çıktı: CHP ilçe kongreleri devam edecek
YSK'dan karar çıktı: CHP ilçe kongreleri devam edecek
YÖK'ten yurt dışında okumak isteyen öğrencilere 'denklik' uyarısı
YÖK'ten yurt dışında okumak isteyen öğrencilere 'denklik' uyarısı
Başkomiser, evinde gördüğü jandarma personelini öldürdü
Başkomiser, evinde gördüğü jandarma personelini öldürdü
Ekonomistlerden ortak tahmin: Faiz yüzde 41'e inecek
Ekonomistlerden ortak tahmin: Faiz yüzde 41'e inecek
KDK müdahale etti: Kurum kimliklerinde kişisel bilgiler gizlenecek
KDK müdahale etti: Kurum kimliklerinde kişisel bilgiler gizlenecek
2025'in en çok satılan otomobilleri açıklandı
2025'in en çok satılan otomobilleri açıklandı
Kanseri yenen hemşire, aracıyla Ankara turu attı
Kanseri yenen hemşire, aracıyla Ankara turu attı
'Yenidoğan çetesi' davası devam ediyor
'Yenidoğan çetesi' davası devam ediyor
12 yıllık zorunlu eğitim kısalacak mı?
12 yıllık zorunlu eğitim kısalacak mı?
Gürsel Tekin: Göreve başladık
Gürsel Tekin: Göreve başladık
Bakan Tekin: Kimse 'kayıt için para istiyorlar' diyemez
Bakan Tekin: Kimse 'kayıt için para istiyorlar' diyemez
Balıkesir'de 4.1 büyüklüğünde deprem
Balıkesir'de 4.1 büyüklüğünde deprem
Özel okul zammında hesap değişti
Özel okul zammında hesap değişti
Körfezray Metrosu'nun temeli yarın atılacak
Körfezray Metrosu'nun temeli yarın atılacak
İstanbul'da 5 Yeni KYK Yurdu Öğrencileri Bekliyor
İstanbul'da 5 Yeni KYK Yurdu Öğrencileri Bekliyor
Sosyal medyada 'tetikçi' aranıyor! Kundaklama 10 bin, cinayet 300 bin lira...
Sosyal medyada 'tetikçi' aranıyor! Kundaklama 10 bin, cinayet 300 bin lira...
BTK'dan e-imza iddialarına ilişkin açıklama
BTK'dan e-imza iddialarına ilişkin açıklama
Gram altın rekor kırdı: İşte altın fiyatları
Gram altın rekor kırdı: İşte altın fiyatları
Öğrenci göçüyle kirada mahalleler arası uçurum
Öğrenci göçüyle kirada mahalleler arası uçurum
Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler ve 25 kişiye tahliye
Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler ve 25 kişiye tahliye
İmzalar atıldı! Evlenene üç asgari ücret hediye
İmzalar atıldı! Evlenene üç asgari ücret hediye
Yedi liseliden sadece biri üniversiteli oldu
Yedi liseliden sadece biri üniversiteli oldu
DMM'den İsrail basınındaki 'suikast' iddialarına yalanlama
DMM'den İsrail basınındaki 'suikast' iddialarına yalanlama
Üniversitede sahte Sayıştay denetçisi skandalı: Günlerce hastaneyi denetledi
Üniversitede sahte Sayıştay denetçisi skandalı: Günlerce hastaneyi denetledi
TÜİK açıkladı: Mevsimsellikten arındırılmış enflasyon belli oldu!
TÜİK açıkladı: Mevsimsellikten arındırılmış enflasyon belli oldu!
CHP'nin İstanbul'da 6 ilçedeki kongreleri durduruldu
CHP'nin İstanbul'da 6 ilçedeki kongreleri durduruldu
Orta Vadeli Program çalışmalarında sona yaklaşıldı
Orta Vadeli Program çalışmalarında sona yaklaşıldı
YSK, CHP'nin 'kongre başvurusu'nu yarın görüşecek
YSK, CHP'nin 'kongre başvurusu'nu yarın görüşecek
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Doktor ile emekli öğretmenin mesai kavgası karakolda bitti

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde aile hekimi ile emekli öğretmen arasında yaşanan mesai tartışması karakolda bitti. Sokakta karşılaşan tarafların yaralamalı kavgasında her iki taraf da diğerinden şikayetçi oldu.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 05 Eylül 2025 17:05, Son Güncelleme : 05 Eylül 2025 17:21
Yazdır
Doktor ile emekli öğretmenin mesai kavgası karakolda bitti

Olay, dün saat 15.30 sıralarında Acıpayam ilçesine bağlı Yassıhöyük Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahallede yaşayan 60 yaşındaki emekli öğretmen M.A.A., annesinin biten ilaçlarını yazdırmak için Yassıhöyük Aile Sağlığı Merkezine gitti. Burada görevli doktor M.K.'nın çıktığını öğrenen M.A.A, muhtardan telefon numarasını aldığı doktoru aradı ve geri gelerek ilaçları yazmasını istedi. İşleri olduğunu belirterek, geri gelemeyeceğini belirten doktor ile emekli öğretmen arasında telefonda sözlü tartışma yaşandı. Doktora, kendisini kaymakamlığa şikayet edeceğini söyleyen M.A.A., aile sağlığı merkezinden ayrıldı.

Yaşananlardan dakikalar sonra doktor M.K. ile emekli öğretmen M.A.A., aile sağlığı merkezine yakın noktada mahallenin çıkışında karşılaştı. Araçlarından inen taraflar arasındaki sözlü tartışma kısa sürede arbedeye dönüştü. Kavgada yüzüne darbe alıp yere düşen M.A.A.'nın burnu ve kulağı kanadı. Burnunda kırık tespit edilen M.A.A., darp raporu alarak doktordan şikayetçi oldu.

İşleri nedeniyle amirlerine bilgi vererek merkezden ayrıldığını belirten doktor M.K.'nın ifadesinde, "Araç kullanırken beni arayan vatandaş, geri dönüp annesinin ilaçlarını yazmamı istedi. Ben de gelemeyeceğimi söyleyince, bana hakaret etmeye başladı. Daha sonra telefonu kapattık. Geri dökerken yolda karşılaşınca, inip konuşmak istedim. İner inmez boğazıma yapışarak, küfür etmeye başladı. Karşılaştığım tahrik sonucu kendimi korumak isterken, istemeden yumruk atmak zorunda kaldım" dediği öğrenildi.

Doktorun aracıyla önü kestiğini ve kendisini darp ettiği öne süren M.A.A. ile doktor M.K. karşılıklı olarak birbirlerinden şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber