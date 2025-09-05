Bakan Bayraktar: Soma Santrali'nin bacasını tekrar tüttüreceğiz

Bakan Bayraktar, Manisa'nın Soma ilçesindeki Dereköy Maden Sahası'nda incelemelerde bulundu.

Daha sonra gazetecilere açıklama yapan Bayraktar, yerli kömürün Türkiye'nin enerji arz güvenliği için çok önemli bir yakıt olduğunu söyledi.

Alparslan Bayraktar, yerli kömürden elektrik üretimiyle alakalı bir teşvik programı olduğunu, bu programı artık oluşturduklarını ve bu ay içerisinde hayata geçireceklerini bildirdi.

Soma'nın Türkiye'nin enerjisi için çok önemli bir yer olduğunu ifade eden Bayraktar, şunları söyledi:

"Türkiye bugün yerli kömürden elektrik üretiminde yaklaşık 7 bin 500 megavatlık kurulu güce sahip. Biz bu santrallerimizde hem çalışan işçilerimiz hem madenlerde çalışan toplam 27 bin kişilik doğrudan istihdama katkı sağlayan önemli bir alandan bahsediyoruz. Elbette bunun yan kollarıyla beraber on binlerce insana ve onların aileleriyle 100 binlere hitap eden çok önemli bir alandayız. 2030 yılına kadarlık bir alım programından bahsediyorum. Türkiye'de bu santrallerde üretilen elektriğin yaklaşık yüzde 60'ını 7,5 dolar sentlik bir alım garantisi üzerinde çalışıyoruz. Programımızın son aşamasına geldik ve bu sayede inanıyorum ki bu santraller uzun bir süre daha çalışmaya devam edecek. Dolayısıyla çok geniş kapsamlı bir teşvik programı. Bunu son haline getirdik. Bu programımızın içerisinde aynı zamanda yeni kurulacak kömür santrallerini de teşvik ediyoruz."

Bayraktar, sanayide de yerli kömürün kullanılmasıyla alakalı bir teşvik programı üzerinde çalıştıklarını anlatan Bayraktar, bu kapsamdaki çalışmaları anlattı.

Teşvik paketinde 3 istisnanın olduğunu ifade eden Bayraktar, "O istisnalardan 1 tanesi şu çevre yatırımı yapmamış, santraller bu teşvik paketinden istifade edemeyecekler. İkinci istisna madencimizin, çalışanımızın ücretini ödemeyen santraller bundan istifade edemeyecek. Yani öyle 'elektrik üretirim ben bunu satarım ondan sonra da işçiye bunun parasını 3-5 ay gecikmeli veririm' diyen işletmeciye bu teşvikten istifade imkanı vermeyeceğiz. Bir de kamuya borcu olan özellikle bizim kömür işletmelerimiz olsun, TEİAŞ'ımız olsun, enerji kitlerimize borcu olan şirketler de o borçlarını ödedikten sonra bu teşvik programına dahil olacaklar. İşin böyle bir hassasiyeti de var." diye konuştu.

Bayraktar, teşvik paketinin önemli olduğunu ve sektörün soluk alacağını, uzun yıllardır beklenen bir program olduğunu aktardı.

Türkiye'nin yerli kaynağının ekonomiye doğru bir şekilde, çevreyle uyumlu bir şekilde katılmasının çok önemli olduğunu bildiren Bayraktar, Soma'nın herkesin yüreğini dağlayan, şehitlerin diyarı olduğunu vurguladı.

- "Soma Santrali'nin bacasını tekrar tüttüreceğiz"

Soma Termik Santrali'nde bazı sıkıntılar yaşandığını dile getiren Bayraktar, burada onunla ilgili gerekli değerlendirmeleri yaptıklarını söyledi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, şu bilgileri paylaştı:

"Bu santral gerek arz güvenliği açısından, gerek Türkiye'nin dışa bağımlılığını düşürmemiz açısından fevkalade önemli ama Soma için çok çok hayati. Buradaki yaklaşık 13 bin insan burada doğrudan istihdam altında. Şunu söyleyeyim biz inşallah Soma Santrali'nin bacasını tekrar tüttüreceğiz. Ama gözüken şu, Soma'da bir oyuncu değişikliğine gideceğiz. Soma'daki santralin işletmecisi maalesef iyi bir işletmecilik performansı ortaya koymadı. Santralde yapması gereken yatırımları yapmadı. Dolayısıyla bu santral daha profesyonelce işletecek bir oyuncuyla inşallah bundan sonra yoluna devam edecek. Bunun da kararını ve uygulamasını inşallah bu ay içerisinde hayata geçirmiş oluruz ve yeni oyuncuyla yeni işleticiyle bir anlamda Soma yoluna devam edecek. Vatandaşlarımız müsterih olsunlar."