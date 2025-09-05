Hafta sonu sağanak geliyor: Sıcaklıklar kademeli olarak düşecek
Ankara'nın beklediği proje: Havalimanı metrosuna ilk kazma vuruluyor
YSK'dan karar çıktı: CHP ilçe kongreleri devam edecek
YÖK'ten yurt dışında okumak isteyen öğrencilere 'denklik' uyarısı
Başkomiser, evinde gördüğü jandarma personelini öldürdü
Ekonomistlerden ortak tahmin: Faiz yüzde 41'e inecek
KDK müdahale etti: Kurum kimliklerinde kişisel bilgiler gizlenecek
2025'in en çok satılan otomobilleri açıklandı
Kanseri yenen hemşire, aracıyla Ankara turu attı
'Yenidoğan çetesi' davası devam ediyor
12 yıllık zorunlu eğitim kısalacak mı?
Gürsel Tekin: Göreve başladık
Bakan Tekin: Kimse 'kayıt için para istiyorlar' diyemez
Balıkesir'de 4.1 büyüklüğünde deprem
Özel okul zammında hesap değişti
Körfezray Metrosu'nun temeli yarın atılacak
İstanbul'da 5 Yeni KYK Yurdu Öğrencileri Bekliyor
Sosyal medyada 'tetikçi' aranıyor! Kundaklama 10 bin, cinayet 300 bin lira...
BTK'dan e-imza iddialarına ilişkin açıklama
Gram altın rekor kırdı: İşte altın fiyatları
Öğrenci göçüyle kirada mahalleler arası uçurum
Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler ve 25 kişiye tahliye
İmzalar atıldı! Evlenene üç asgari ücret hediye
Yedi liseliden sadece biri üniversiteli oldu
DMM'den İsrail basınındaki 'suikast' iddialarına yalanlama
Üniversitede sahte Sayıştay denetçisi skandalı: Günlerce hastaneyi denetledi
TÜİK açıkladı: Mevsimsellikten arındırılmış enflasyon belli oldu!
CHP'nin İstanbul'da 6 ilçedeki kongreleri durduruldu
Orta Vadeli Program çalışmalarında sona yaklaşıldı
YSK, CHP'nin 'kongre başvurusu'nu yarın görüşecek
Ankara'nın beklediği proje: Havalimanı metrosuna ilk kazma vuruluyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ve İl Başkanı Hakan Han Özcan'ın katılımıyla gerçekleşen istişare toplantısında, Ankara'nın raylı sistem ağına 60,3 kilometrelik yeni hat ekleneceği açıklandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 05 Eylül 2025 17:28, Son Güncelleme : 05 Eylül 2025 17:30
Ankara'nın beklediği proje: Havalimanı metrosuna ilk kazma vuruluyor

AK Parti Ankara İl Başkanlığı'nın düzenlediği ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın katılımıyla gerçekleşen istişare toplantısından başkent için tarihi yatırımlar çıktı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ve İl Başkanı Hakan Han Özcan'ın katılımıyla gerçekleşen toplantıda, Ankara'nın raylı sistem ağına 60,3 kilometrelik yeni hat ekleneceği açıklandı. Toplantıda Havalimanı Metro Hattı projesinin 2025 yılında bitirileceği ve 2026 yılında ihalesi yapılıp ilk kazmanın vurulacağı öğrenildi. Yapılacak yatırımlarla Ankara'nın raylı sistem altyapısının yüzde 75 oranında artması ve başkentin toplu ulaşımında yeni bir dönemin başlaması hedefleniyor.

Bakanlık, bugüne kadar Ankara'da 80,5 kilometrelik raylı sistem hattını hizmete sundu. Devam eden etüt çalışmalarıyla birlikte toplam 60,3 kilometrelik yeni raylı sistem hattı da hayata geçirilecek. Yeni projelerle birlikte Ankara'nın raylı sistem altyapısının yüzde 75 oranında artması hedefleniyor.

Toplantının ile ilgili açıklama yapan AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan şunları kaydetti:

"Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Abdulkadir Uraloğlu'nun katılımıyla gerçekleştirdiğimiz toplantıda; Ankara'mıza kazandırılacak projeleri, yatırımları ve hizmetleri değerlendirdik. Özellikle Esenboğa Havalimanı Metro Hattı için 2025 yılı bitmeden projenin tamamlanmasını, 2026'da ihalesinin yapılmasını ve ilk kazmanın vurulmasını hedefliyoruz. Ankara'mızı her alanda daha ileriye taşıyacak adımları kararlılıkla atmaya devam edeceğiz. Değerli katkıları ve destekleri için Sayın Bakanımıza teşekkür ediyorum."

Toplantıda alınan kararlarla Ankara'nın ulaşım altyapısının daha modern, hızlı ve konforlu hale gelmesi için önemli adımlar atılmış oldu.

