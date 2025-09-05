Hazine haftaya üç ihale düzenleyecek
Bakan Bolat: Ekonomide pozitif rüzgarlar esmeye başladı
Öğretmenlerin iller arası yer değiştirme sonuçları açıklandı
Hafta sonu sağanak geliyor: Sıcaklıklar kademeli olarak düşecek
Ankara'nın beklediği proje: Havalimanı metrosuna ilk kazma vuruluyor
YSK'dan karar çıktı: CHP ilçe kongreleri devam edecek
YÖK'ten yurt dışında okumak isteyen öğrencilere 'denklik' uyarısı
Başkomiser, evinde gördüğü jandarma personelini öldürdü
Ekonomistlerden ortak tahmin: Faiz yüzde 41'e inecek
KDK müdahale etti: Kurum kimliklerinde kişisel bilgiler gizlenecek
2025'in en çok satılan otomobilleri açıklandı
Kanseri yenen hemşire, aracıyla Ankara turu attı
12 yıllık zorunlu eğitim kısalacak mı?
Gürsel Tekin: Göreve başladık
Bakan Tekin: Kimse 'kayıt için para istiyorlar' diyemez
Balıkesir'de 4.1 büyüklüğünde deprem
Özel okul zammında hesap değişti
Körfezray Metrosu'nun temeli yarın atılacak
İstanbul'da 5 Yeni KYK Yurdu Öğrencileri Bekliyor
Sosyal medyada 'tetikçi' aranıyor! Kundaklama 10 bin, cinayet 300 bin lira...
BTK'dan e-imza iddialarına ilişkin açıklama
Gram altın rekor kırdı: İşte altın fiyatları
Öğrenci göçüyle kirada mahalleler arası uçurum
Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler ve 25 kişiye tahliye
İmzalar atıldı! Evlenene üç asgari ücret hediye
Yedi liseliden sadece biri üniversiteli oldu
DMM'den İsrail basınındaki 'suikast' iddialarına yalanlama
Üniversitede sahte Sayıştay denetçisi skandalı: Günlerce hastaneyi denetledi
TÜİK açıkladı: Mevsimsellikten arındırılmış enflasyon belli oldu!
CHP'nin İstanbul'da 6 ilçedeki kongreleri durduruldu
İzmir'de çöp krizi zirvede: Jandarmadan suçüstü operasyonu

İzmir Büyükşehir Belediyesinin, kentin çöpünü Tire ilçesindeki bir mera alanına hukuksuz döktüğünün belirlenmesi üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, alana düzenledikleri operasyonla çöp dökümü yaptığı belirlenen kamyonların faaliyetini durdurdu.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 05 Eylül 2025 20:25, Son Güncelleme : 05 Eylül 2025 20:26
İzmir'de çöp krizi zirvede: Jandarmadan suçüstü operasyonu

İzmir'in uzun yıllardır çevre sorunlarıyla gündemden düşmeyen Harmandalı çöplüğü hakkında Danıştay'ın verdiği nihai kapatma kararının ardından yerel yönetimin bulduğu "geçici" çözüm, yeni bir hukuksal ve çevresel krize yol açtı.

Bakanlık uyardı, cezalar kesildi, döküm sürdü

? İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentin tonlarca çöpünü Tire'ye bağlı Karateki Mahallesi'ndeki mera vasfındaki araziye yönlendirdi. Bölge halkının ve sivil toplum kuruluşlarının yoğun tepkisine neden olan bu adım, merkezi idarenin de dikkatinden kaçmadı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, yapılan dökümün "vahşi depolama" niteliğinde ve yasa dışı olduğunu belirterek belediyeye idari para cezaları uyguladı. Ancak tüm uyarılara rağmen dökümün devam etmesi krizi tırmandırdı.

?Jandarmadan operasyon

?Yürütülen adli soruşturma çerçevesinde bugün harekete geçen jandarma ekipleri, çöp dökümünün yapıldığı alana operasyon düzenledi. Faaliyeti yerinde tespit ederek suçüstü yapan ekipler, 7 kamyon şoförünü ifadelerine başvurmak üzere karakola götürdü. Şoförler ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, jandarmanın fiziki müdahalesiyle alandaki yasa dışı faaliyet de son bulmuş oldu.

