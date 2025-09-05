RTÜK Başkanı Şahin'den Yayıncılara Yeni Dönem Mesajı

RADYO ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, yeni yayın döneminin başlaması nedeniyle 'hayırlı olsun' mesajı paylaştı.

RTÜK Başkanı Şahin, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Kıymetli yayıncılarımız; her yeni yayın dönemi, sadece ekranlarımız için değil, aslında toplumumuzun ortak hafızası için de yeni bir başlangıçtır. Sizlerin bu süreçte gösterdiğiniz emek, gayret ve özveri; ekran başındaki milyonlara ulaşan en güçlü değerdir. Biliyorum ki yayıncılık, büyük fedakarlık gerektiren, mesai kavramını çoğu zaman ortadan kaldıran bir meslek. Sizler, bu zorluğu sevgiyle ve mesleğinize olan bağlılıkla aşarak, izleyiciye güven veren bir yayıncılık anlayışı ortaya koyuyorsunuz. Bu yıl özellikle 'Aile Yılı' vesilesiyle, yayınlarınıza bir anne-babanın, bir çocuğun, bir gencin gözünden bakmanızı çok önemsiyoruz. Çünkü toplumun ihtiyaç duyduğu en büyük şey, ekranlardan yayılan güven, samimiyet ve değerlerdir" ifadelerini kullandı.

Artan reyting kaygılarının, milli ve manevi değerlerin önüne geçmemesi gerektiğini vurgulayan Şahin, "Yayıncı kuruluşlarımızın yeni dönemle birlikte artan reyting kaygılarının, milli ve manevi değerlerimizin önüne geçmemesi, milli güvenliğimizi zedelememesi, kişi hak ve hürriyetlerine saygısızlığa yol açmaması büyük önem taşımaktadır. Yalan haber ve dezenformasyondan uzak durularak, reyting çabasının tatlı bir rekabet anlayışıyla sürdürülmesi en önemli temennimizdir. Her birinizin bu bilinçle hareket edeceğine yürekten inanıyor, verdiğiniz katkı ve gösterdiğiniz hassasiyet için teşekkür ediyorum. Yeni yayın döneminin hepimiz için bereketli, verimli ve izleyicilerimize değer katan bir süreç olmasını diliyorum" açıklamasında bulundu.