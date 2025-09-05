ÇAYKUR'dan çaya yüzde 7,5 zam
İtalya'da iki Türk, festivalde saldırı gerçekleştireceği şüphesiyle tutuklandı

İtalyan polisi, dün İtalya'nın Viterbo kentinde düzenlenen Macchina di Santa Rosa festivalinde saldırı gerçekleştireceği şüphesiyle 2 Türk vatandaşını festival öncesi tutukladı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 05 Eylül 2025 22:10, Son Güncelleme : 05 Eylül 2025 22:13
İtalya'da polis, dün İtalya'nın Viterbo kentinde düzenlenen Macchina di Santa Rosa dini festivalinde saldırı gerçekleştirmesinden şüphelenilen 2 Türk vatandaşını tutukladı. İtalya'nın başkenti Roma'ya 70 kilometre uzaklıkta olan Viterbo'da festivalin kutlanacağı sokaktaki bir pansiyonun sahibi, Türk müşterilerinden şüphelenerek polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine festival öncesinde adrese gelen güvenlik güçleri, pansiyonda kalan 3 şüpheliden 2'sini yakaladı. Polis ekiplerinin gerçekleştirdiği baskında ayrıca 1 makineli tüfek, 2 tabanca ve mühimmat ele geçirildi.

Yetkililer, şüphelilerin sorgulanmak üzere savcılığa sevk edildiklerini ancak sorgu sırasında sorulan sorulara cevap vermeyi itiraz ettiklerini aktardı. Yetkililerin açıklamasında, soruşturmaların sürdüğü, bir şüphelinin firarda olduğu ve Türk yetkililer ile çapraz incelemelerin de yürütüldüğü aktarıldı.

Festival ilave güvenlik önlemleri ile gerçekleştirildi

Polis, olayın ardından bölgede ilave güvenlik önlemleri alarak bölgede çatılara keskin nişancılar konuşlandırdı ve bomba arama köpekleriyle sokaklarda devriye gezdi. Güvenlik güçlerinin müdahalesi sonrasında İtalya Başbakan Yardımcısı Antonio Tajani, İtalya Kültür Bakanı Alessandro Giuli ve çeşitli yetkililerin de dahil olduğu yaklaşık 40 bin kişinin katıldığı festival sorunsuz bir şekilde gerçekleştirildi. Ancak normalde karanlıkta kutlanılan festivalde bu sefer güvenlik önemleri nedeniyle ışıkların açık tutulması, katılımcıların tepkisini topladı.

Meloni'den güvenlik güçlerine tebrik mesajı

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İtalya İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi ve güvenlik güçlerini tebrik ederek, "Viterbo'da silahlı 2 Türk vatandaşının tutuklanmasına yol açan hızlı müdahaleleri nedeniyle güvenlik güçlerini ve İçişleri Bakanı Piantedosi'yi tebrik ediyorum. Santa Rosa festivalinden sadece birkaç saat önce gerçekleşen bu kararlı operasyon, dünyada eşi benzeri olmayan, UNESCO tarafından 'İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası' olarak nitelendirilen ve Viterbo halkı ile birçok İtalyan için derin duygulara neden olan yüzlerce yıllık geleneğin güvenli bir şekilde kutlanmasını sağlamıştır" ifadelerini kullandı.

