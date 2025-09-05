SPK 7 şirketin sermaye artırımını onayladı

ÇAYKUR'dan çaya yüzde 7,5 zam
ÇAYKUR'dan çaya yüzde 7,5 zam
Global Sumud Filosu'nun konumunu canlı takip edebilirsiniz.
Global Sumud Filosu'nun konumunu canlı takip edebilirsiniz.
Bakan Kurum açıkladı: TOKİ indirim kampanyası yapacak
Bakan Kurum açıkladı: TOKİ indirim kampanyası yapacak
AFAD: Depremzedelere 54 bin 200 konut daha teslim edilecek
AFAD: Depremzedelere 54 bin 200 konut daha teslim edilecek
Hazine haftaya üç ihale düzenleyecek
Hazine haftaya üç ihale düzenleyecek
Bakan Bolat: Ekonomide pozitif rüzgarlar esmeye başladı
Bakan Bolat: Ekonomide pozitif rüzgarlar esmeye başladı
CHP İstanbul kayyum heyetinde ikinci ayrılık
CHP İstanbul kayyum heyetinde ikinci ayrılık
Öğretmenlerin iller arası yer değiştirme sonuçları açıklandı
Öğretmenlerin iller arası yer değiştirme sonuçları açıklandı
Hafta sonu sağanak geliyor: Sıcaklıklar kademeli olarak düşecek
Hafta sonu sağanak geliyor: Sıcaklıklar kademeli olarak düşecek
Ankara'nın beklediği proje: Havalimanı metrosuna ilk kazma vuruluyor
Ankara'nın beklediği proje: Havalimanı metrosuna ilk kazma vuruluyor
YSK'dan karar çıktı: CHP ilçe kongreleri devam edecek
YSK'dan karar çıktı: CHP ilçe kongreleri devam edecek
YÖK'ten yurt dışında okumak isteyen öğrencilere 'denklik' uyarısı
YÖK'ten yurt dışında okumak isteyen öğrencilere 'denklik' uyarısı
Başkomiser, evinde gördüğü jandarma personelini öldürdü
Başkomiser, evinde gördüğü jandarma personelini öldürdü
Ekonomistlerden ortak tahmin: Faiz yüzde 41'e inecek
Ekonomistlerden ortak tahmin: Faiz yüzde 41'e inecek
KDK müdahale etti: Kurum kimliklerinde kişisel bilgiler gizlenecek
KDK müdahale etti: Kurum kimliklerinde kişisel bilgiler gizlenecek
2025'in en çok satılan otomobilleri açıklandı
2025'in en çok satılan otomobilleri açıklandı
Kanseri yenen hemşire, aracıyla Ankara turu attı
Kanseri yenen hemşire, aracıyla Ankara turu attı
12 yıllık zorunlu eğitim kısalacak mı?
12 yıllık zorunlu eğitim kısalacak mı?
Gürsel Tekin: Göreve başladık
Gürsel Tekin: Göreve başladık
Bakan Tekin: Kimse 'kayıt için para istiyorlar' diyemez
Bakan Tekin: Kimse 'kayıt için para istiyorlar' diyemez
Balıkesir'de 4.1 büyüklüğünde deprem
Balıkesir'de 4.1 büyüklüğünde deprem
Özel okul zammında hesap değişti
Özel okul zammında hesap değişti
Körfezray Metrosu'nun temeli yarın atılacak
Körfezray Metrosu'nun temeli yarın atılacak
İstanbul'da 5 Yeni KYK Yurdu Öğrencileri Bekliyor
İstanbul'da 5 Yeni KYK Yurdu Öğrencileri Bekliyor
Sosyal medyada 'tetikçi' aranıyor! Kundaklama 10 bin, cinayet 300 bin lira...
Sosyal medyada 'tetikçi' aranıyor! Kundaklama 10 bin, cinayet 300 bin lira...
BTK'dan e-imza iddialarına ilişkin açıklama
BTK'dan e-imza iddialarına ilişkin açıklama
Gram altın rekor kırdı: İşte altın fiyatları
Gram altın rekor kırdı: İşte altın fiyatları
Öğrenci göçüyle kirada mahalleler arası uçurum
Öğrenci göçüyle kirada mahalleler arası uçurum
Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler ve 25 kişiye tahliye
Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler ve 25 kişiye tahliye
İmzalar atıldı! Evlenene üç asgari ücret hediye
İmzalar atıldı! Evlenene üç asgari ücret hediye
Ana sayfaHaberler EkonomiAna sayfaHaberler İdari Uygulamalar

SPK 7 şirketin sermaye artırımını onayladı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 7 sermaye artırımına ve 11 borçlanma aracı ihraç başvurusuna onay verdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Eylül 2025 23:20, Son Güncelleme : 05 Eylül 2025 23:13
Yazdır
SPK 7 şirketin sermaye artırımını onayladı

SPK haftalık bültenine göre Kurul, Vakıf Finansal Kiralama AŞ'nin 1,5 milyar liralık, Sarkuysan Elektrolitik Bakır Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 400 milyon liralık, Tapdi Oksijen Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri Sanayi Ticaret AŞ'nin 181 milyon 500 bin 903 liralık, Saray Matbaacılık Kağıtçılık Kırtasiyecilik Ticaret ve Sanayi AŞ'nin 75 milyon 800 bin liralık, Safkar Ege Soğutmacılık Klima Soğuk Hava Tesisleri İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 164 milyon 750 bin liralık, Yibitaş Yozgat İşçi Birliği İnşaat Malzemeleri Ticaret ve Sanayi AŞ'nin 299 milyon 900 bin liralık ve Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin 160 milyon liralık bedelsiz sermaye artırımını onayladı.

Kurul, Akademi Çevre Entegre Atık Yönetimi Endüstri AŞ'nin 1 milyar liralık, TEB Arval Araç Filo Kiralama AŞ'nin 2 milyar liralık, Altınkılıç Gıda ve Süt Sanayi Ticaret AŞ'nin 500 milyon liralık, Kent Finans Faktoring AŞ'nin 823 milyon liralık, Fair Finansman AŞ'nin 100 milyon liralık, Oyak Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin 25 milyar liralık, Fibabanka AŞ'nin 25 milyar liralık, Kayatur Filo Kiralama AŞ'nin 4 milyar liralık, Arzum Elektrikli Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 388 milyon liralık, Marmaris Altınyunus Turistik Tesisler AŞ'nin 400 milyon liralık ve Destek Yatırım Bankası AŞ'nin 36 milyon dolarlık borçlanma aracı ihraç başvurusuna izin verdi.

Qinvest Portföy Yönetimi AŞ'nin Qinvest Portföy Yönetimi AŞ SME FUND TR Endüstriyel Şirketler Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun kuruluşuna izin veren Kurul, katılma paylarının ihracına ilişkin ihraç belgesinin onaylanması talebini olumlu karşıladı.

Global Menkul Değerler AŞ'nin yurt dışında emir iletimine aracılık faaliyet izni verilmesine ilişkin başvurusunu olumlu karşılayan Kurul, Golden Global Portföy Yönetimi AŞ'nin faaliyet izni ile portföy yöneticiliği ve yatırım danışmanlığı yetki belgesi verilmesi ile işletme adı olarak "Golden Global Portföy" ifadesinin kullanılmasına izin verdi.

SPK, Bayrak EBT Taban Sanayi ve Ticaret AŞ hakkında yapılan inceleme sonucunda 1 kişiye 1 milyon 466 bin 490 liralık idari para cezası uygulanmasını kararlaştırdı.

Net Holding AŞ pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerde sorumluluğu bulunan 6 gerçek kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar veren Kurul, ayrıca Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 20 internet sitesine erişimin engellenmesi için gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına hükmetti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber