Gaziantep'te hijyensiz salça üretimi yapan işletme kapatıldı
Tarım ve Orman Bakanlığı, Gaziantep'te gıda güvenilirliği ve hijyen kurallarına aykırı koşullarda salça üretimi yapan işletmenin faaliyetlerini durdurdu, ürünleri imha etti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Eylül 2025 22:47, Son Güncelleme : 05 Eylül 2025 22:50
Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, Gaziantep'te yürütülen denetimler sonucunda sağlıksız koşullarda salça üretimi yaptığı belirlenen bir işletmeye müdahale etti.
Denetim ve yaptırım süreci
Müdürlüğün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kontrol görevlilerinin denetiminde işletmenin gıda güvenilirliği ve hijyen kurallarına aykırı şekilde üretim yaptığı tespit edildi. Bunun üzerine işletmenin faaliyetleri durduruldu, üretimde kullanılan salça ve domates posaları imha edildi.
Vatandaşlara çağrı
Açıklamada, halk sağlığını tehdit eden kayıt dışı ve mevzuata aykırı üretim faaliyetlerine karşı mücadelenin aralıksız sürdürüleceği vurgulandı. Vatandaşlara şüpheli gıda üretimlerine karşı "ALO 174 Gıda Hattı"nı aramaları çağrısı yapıldı.