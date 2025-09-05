ÇAYKUR'dan çaya yüzde 7,5 zam
ÇAYKUR'dan çaya yüzde 7,5 zam
Global Sumud Filosu'nun konumunu canlı takip edebilirsiniz.
Global Sumud Filosu'nun konumunu canlı takip edebilirsiniz.
Bakan Kurum açıkladı: TOKİ indirim kampanyası yapacak
Bakan Kurum açıkladı: TOKİ indirim kampanyası yapacak
AFAD: Depremzedelere 54 bin 200 konut daha teslim edilecek
AFAD: Depremzedelere 54 bin 200 konut daha teslim edilecek
Hazine haftaya üç ihale düzenleyecek
Hazine haftaya üç ihale düzenleyecek
Bakan Bolat: Ekonomide pozitif rüzgarlar esmeye başladı
Bakan Bolat: Ekonomide pozitif rüzgarlar esmeye başladı
CHP İstanbul kayyum heyetinde ikinci ayrılık
CHP İstanbul kayyum heyetinde ikinci ayrılık
Öğretmenlerin iller arası yer değiştirme sonuçları açıklandı
Öğretmenlerin iller arası yer değiştirme sonuçları açıklandı
Hafta sonu sağanak geliyor: Sıcaklıklar kademeli olarak düşecek
Hafta sonu sağanak geliyor: Sıcaklıklar kademeli olarak düşecek
Ankara'nın beklediği proje: Havalimanı metrosuna ilk kazma vuruluyor
Ankara'nın beklediği proje: Havalimanı metrosuna ilk kazma vuruluyor
YSK'dan karar çıktı: CHP ilçe kongreleri devam edecek
YSK'dan karar çıktı: CHP ilçe kongreleri devam edecek
YÖK'ten yurt dışında okumak isteyen öğrencilere 'denklik' uyarısı
YÖK'ten yurt dışında okumak isteyen öğrencilere 'denklik' uyarısı
Başkomiser, evinde gördüğü jandarma personelini öldürdü
Başkomiser, evinde gördüğü jandarma personelini öldürdü
Ekonomistlerden ortak tahmin: Faiz yüzde 41'e inecek
Ekonomistlerden ortak tahmin: Faiz yüzde 41'e inecek
KDK müdahale etti: Kurum kimliklerinde kişisel bilgiler gizlenecek
KDK müdahale etti: Kurum kimliklerinde kişisel bilgiler gizlenecek
2025'in en çok satılan otomobilleri açıklandı
2025'in en çok satılan otomobilleri açıklandı
Kanseri yenen hemşire, aracıyla Ankara turu attı
Kanseri yenen hemşire, aracıyla Ankara turu attı
12 yıllık zorunlu eğitim kısalacak mı?
12 yıllık zorunlu eğitim kısalacak mı?
Gürsel Tekin: Göreve başladık
Gürsel Tekin: Göreve başladık
Bakan Tekin: Kimse 'kayıt için para istiyorlar' diyemez
Bakan Tekin: Kimse 'kayıt için para istiyorlar' diyemez
Balıkesir'de 4.1 büyüklüğünde deprem
Balıkesir'de 4.1 büyüklüğünde deprem
Özel okul zammında hesap değişti
Özel okul zammında hesap değişti
Körfezray Metrosu'nun temeli yarın atılacak
Körfezray Metrosu'nun temeli yarın atılacak
İstanbul'da 5 Yeni KYK Yurdu Öğrencileri Bekliyor
İstanbul'da 5 Yeni KYK Yurdu Öğrencileri Bekliyor
Sosyal medyada 'tetikçi' aranıyor! Kundaklama 10 bin, cinayet 300 bin lira...
Sosyal medyada 'tetikçi' aranıyor! Kundaklama 10 bin, cinayet 300 bin lira...
BTK'dan e-imza iddialarına ilişkin açıklama
BTK'dan e-imza iddialarına ilişkin açıklama
Gram altın rekor kırdı: İşte altın fiyatları
Gram altın rekor kırdı: İşte altın fiyatları
Öğrenci göçüyle kirada mahalleler arası uçurum
Öğrenci göçüyle kirada mahalleler arası uçurum
Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler ve 25 kişiye tahliye
Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler ve 25 kişiye tahliye
İmzalar atıldı! Evlenene üç asgari ücret hediye
İmzalar atıldı! Evlenene üç asgari ücret hediye
Ana sayfaHaberler Dünya

Global Sumud Filosu'nun konumunu canlı takip edebilirsiniz.

Gazze'ye uygulanan ablukayı kırmak için yola çıkan Global Sumud filosu, Barselona'dan ayrıldıktan sonra Menorca adasına uğradı ve 4 Eylül itibarıyla Tunus'a doğru yol almaya başladı. Filoya katılacak yeni teknelerle 7 Eylül'den itibaren 50 ila 70 teknenin Gazze'ye ulaşması hedefleniyor. Global Sumud filosu'nun canlı konumu haber detayında yer alıyor.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 05 Eylül 2025 22:50, Son Güncelleme : 05 Eylül 2025 22:59
Yazdır
Global Sumud Filosu'nun konumunu canlı takip edebilirsiniz.

Gazze'ye uygulanan illegal İsrail ablukasını kırmak için, aralarında 150'ye yakın Türk'ün de bulunduğu 1000 kişilik aktivistin 70 civarındaki tekneyle oluşturduğu Global Sumud Filosu'nun Gazze'ye Yolculuğu Devam Ediyor!

Barselona'dan Tunus'a Uzanan Yolculuk

31 Ağustos'ta Barselona'dan hareket eden Global Sumud filosuna ait teknelerden 4'ü Akdeniz'deki şiddetli fırtına nedeniyle zarar gördü. Limana dönen bu teknelerden 2'si tamir edilerek yeniden filoya katıldı.

Menorca adasında buluşan 19 tekne, Tunus ve İtalya'nın Katanya limanından kalkacak teknelerle birleşerek 7 Eylül'den itibaren Gazze'ye doğru yola çıkmayı planlıyor.

Global Sumud Filosuna Uluslararası Destek Büyüyor

Filo, sendikaların, hükümetlerin ve uluslararası kuruluşların desteğiyle büyümeye devam ediyor. Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Gazze ablukasını kırmak için Global Sumud filosuna katılan vatandaşlarına seslenerek, "Mücadele ruhunuzu selamlıyoruz ve sizi asla yalnız bırakmayacağız" dedi.

İstanbul'da da sivil toplum kuruluşları filoya destek için harekete geçti. 6 Eylül Cumartesi günü saat 17:30'da Fıstıkağacı Metro İstasyonu'ndan Üsküdar Meydanı'na destek yürüyüşü düzenlenecek.

İsrail'den Tehdit, Filodan Kararlılık

İsrail'in filoya müdahale edebileceği yönündeki açıklamalarına karşılık Global Sumud Hareketi, "Gazze'deki vahşi siyonist ablukanın kalkması amacıyla güçlü vicdani değerler üzerine kurulan bu hareket, tarihi misyonunu kararlılıkla sürdürecektir" ifadeleriyle cevap verdi.

Filo, uluslararası kamuoyunun da dikkatini çekerek, Gazze'deki ablukanın kaldırılması için sembolik ve güçlü bir adım olarak değerlendiriliyor.

Global Sumud Filosunun canlı konumu

Küresel Sumud filosuna katılan teknelerin AkdenizDeki canlı konumunu görmek için tıklayın.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber