Global Sumud Filosu'nun konumunu canlı takip edebilirsiniz.

Gazze'ye uygulanan illegal İsrail ablukasını kırmak için, aralarında 150'ye yakın Türk'ün de bulunduğu 1000 kişilik aktivistin 70 civarındaki tekneyle oluşturduğu Global Sumud Filosu'nun Gazze'ye Yolculuğu Devam Ediyor!

Barselona'dan Tunus'a Uzanan Yolculuk

31 Ağustos'ta Barselona'dan hareket eden Global Sumud filosuna ait teknelerden 4'ü Akdeniz'deki şiddetli fırtına nedeniyle zarar gördü. Limana dönen bu teknelerden 2'si tamir edilerek yeniden filoya katıldı.

Menorca adasında buluşan 19 tekne, Tunus ve İtalya'nın Katanya limanından kalkacak teknelerle birleşerek 7 Eylül'den itibaren Gazze'ye doğru yola çıkmayı planlıyor.

Global Sumud Filosuna Uluslararası Destek Büyüyor

Filo, sendikaların, hükümetlerin ve uluslararası kuruluşların desteğiyle büyümeye devam ediyor. Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Gazze ablukasını kırmak için Global Sumud filosuna katılan vatandaşlarına seslenerek, "Mücadele ruhunuzu selamlıyoruz ve sizi asla yalnız bırakmayacağız" dedi.

İstanbul'da da sivil toplum kuruluşları filoya destek için harekete geçti. 6 Eylül Cumartesi günü saat 17:30'da Fıstıkağacı Metro İstasyonu'ndan Üsküdar Meydanı'na destek yürüyüşü düzenlenecek.

İsrail'den Tehdit, Filodan Kararlılık

İsrail'in filoya müdahale edebileceği yönündeki açıklamalarına karşılık Global Sumud Hareketi, "Gazze'deki vahşi siyonist ablukanın kalkması amacıyla güçlü vicdani değerler üzerine kurulan bu hareket, tarihi misyonunu kararlılıkla sürdürecektir" ifadeleriyle cevap verdi.

Filo, uluslararası kamuoyunun da dikkatini çekerek, Gazze'deki ablukanın kaldırılması için sembolik ve güçlü bir adım olarak değerlendiriliyor.

Global Sumud Filosunun canlı konumu

Küresel Sumud filosuna katılan teknelerin AkdenizDeki canlı konumunu görmek için tıklayın.