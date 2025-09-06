6 Eylül 2025 tarihli atama kararnamesi yayımlandı
6 Eylül 2025 tarihli atama kararnamesi yayımlandı
Yönetmelik yayımlandı: Özel okul zamlarına yeni düzenleme
TOKİ'den konut ve iş yerleri için indirim kampanyası
ÇAYKUR'dan çaya yüzde 7,5 zam
Global Sumud Filosu'nun konumunu canlı takip edebilirsiniz.
Bakan Kurum: Yeni bir sosyal konut projesi başlatacağız
AFAD: Depremzedelere 54 bin 200 konut daha teslim edilecek
Hazine haftaya üç ihale düzenleyecek
Bakan Bolat: Ekonomide pozitif rüzgarlar esmeye başladı
CHP İstanbul kayyum heyetinde ikinci ayrılık
Öğretmenlerin iller arası yer değiştirme sonuçları açıklandı
Hafta sonu sağanak geliyor: Sıcaklıklar kademeli olarak düşecek
Ankara'nın beklediği proje: Havalimanı metrosuna ilk kazma vuruluyor
YSK'dan karar çıktı: CHP ilçe kongreleri devam edecek
YÖK'ten yurt dışında okumak isteyen öğrencilere 'denklik' uyarısı
Başkomiser, evinde gördüğü jandarma personelini öldürdü
Ekonomistlerden ortak tahmin: Faiz yüzde 41'e inecek
KDK müdahale etti: Kurum kimliklerinde kişisel bilgiler gizlenecek
2025'in en çok satılan otomobilleri açıklandı
Kanseri yenen hemşire, aracıyla Ankara turu attı
12 yıllık zorunlu eğitim kısalacak mı?
Gürsel Tekin: Göreve başladık
Bakan Tekin: Kimse 'kayıt için para istiyorlar' diyemez
Balıkesir'de 4.1 büyüklüğünde deprem
Körfezray Metrosu'nun temeli yarın atılacak
İstanbul'da 5 Yeni KYK Yurdu Öğrencileri Bekliyor
Sosyal medyada 'tetikçi' aranıyor! Kundaklama 10 bin, cinayet 300 bin lira...
BTK'dan e-imza iddialarına ilişkin açıklama
Gram altın rekor kırdı: İşte altın fiyatları
Öğrenci göçüyle kirada mahalleler arası uçurum
6 Eylül 2025'ten önemli gündem başlıkları

Haber Giriş : 06 Eylül 2025 00:05, Son Güncelleme : 06 Eylül 2025 00:33
1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, AK Parti Türkiye Yüzyılı Buluşmaları'na ve Ege Bölgesi Kadın Hizmetleri Bölgesel İstişare Toplantısı'na katılacak, Valiliği ve partisinin il başkanlığını ziyaret edecek.

(Manisa/13.15/15.30/16.30/17.10)

2- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, partisinin il başkanlığında "Hep Birlikte Güçlü Türkiye" toplantısına katılacak, Büyükşehir Belediyesini ziyaret edecek, "Kadın Girişimciler, Kadın İş İnsanları Dernekleri Temsilcileri, Kadın Kooperatifi Temsilcileri ile Buluşma" etkinliğine iştirak edecek.

(Sakarya/10.30/14.15/17.45)

3- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ÖNDER 22. İmam Hatipliler Kurultayı programına katılacak.

(Gaziantep/10.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, TEKNOFEST 2025 kapsamında düzenlenen Nükleer Enerji Teknolojileri Tasarım Yarışması Finali'ne iştirak edecek.

(İstanbul/10.00)

2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TENMAK İstanbul Yerleşkesi'nde TEKNOFEST Nükleer Enerji Teknolojileri Tasarım Yarışması programına katılacak.

(İstanbul/10.00)

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Valilik ve Büyükşehir Belediye Başkanlığına ziyarette bulunacak, Körfezray Metro Hattı temel atma törenine iştirak edecek.

(Kocaeli/11.00/11.30/13.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in, Gazze kentini işgal altına alma planı, bölgeye saldırıları ve insani yardım girişini engellemesi sonucu yaşanan krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, A Milli Basketbol Takımı'nın 2025 Avrupa Şampiyonası son 16 turunda İsveç ile yapacağı karşılaşmayı izleyecek.

(Riga/12.00)

2- A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve bir oyuncusu 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde İspanya ile oynanacak E Grubu ikinci maçı öncesi MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek, ay-yıldızlı ekip son idmanını burada yapacak.

(Konya/13.00/20.30)

3- 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ikinci maçında Türkiye'ye konuk olacak İspanya'nın teknik direktörü Luis de la Fuente ve bir oyuncusu, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek, konuk ekip son antrenmanına da burada çıkacak.

(Konya/18.15/20.00)

4- Tayland'da düzenlenen 2025 FIVB Kadınlar Dünya Şampiyonası'nda yarı final maçları oynanacak. A Milli Kadın Voleybol Takımı, yarı finalde Japonya ile karşı karşıya gelecek.

(Bangkok/11.30)

5- EHF Erkekler Avrupa Kupası 1. tur ilk maçında Beykoz Belediyespor, Macaristan'ın Balatonfüredi KSE takımıyla rakip sahada karşılaşacak.

(Balatonfüred/19.00)

6- Ardventure Hentbol Erkekler Süper Lig'in ikinci haftasına; Güneysuspor-Önallar Giresunspor, Nilüfer Belediyespor-Trabzon Büyükşehir Belediyespor ve Ankara Hentbol-İstanbul Gençlikspor maçlarıyla devam edilecek.

(Rize/Bursa/Ankara/17.00)

7- Milli motosikletçiler Toprak Razgatlıoğlu ve Bahattin Sofuoğlu'nun mücadele ettiği Dünya Superbike Şampiyonası'nın Fransa'daki 9. ayağında, superpool ve ilk yarış yapılacak.

(Magny-Cours/12.00/15.00)

