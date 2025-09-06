YÖNETMELİK

Karar Sayısı: 10375

Ekli "Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"in yürürlüğe konulmasına, 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanununun 8 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince karar verilmiştir.

5 Eylül 2025

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

AİLE HEKİMLİĞİ SÖZLEŞME VE ÖDEME YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 29/6/2021 tarihli ve 4198 sayılı Cumhurbaşkanı Karan ile yürürlüğe konulan Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

"Vali sözleşme yapma yetkisini Bakanlığın onayı ile il sağlık müdürüne devredebilir."

MADDE 2- Aym Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

"(1) Sözleşme süresi sonunda görevine devam etmek isteyen aile hekimi ve aile sağlığı çalışanının sözleşmeleri; gebe, lohusa, bebek-çocuk izlemleri, bağışıklama, kronik hastalık tarama ve izlemleri, kanser taramaları gibi koruyucu ve önleyici sağlık hizmetleri kapsammda bu Yönetmeliğin eki (EK-5 AİLE HEKİMİ VE AİLE SAĞLIĞI ÇALIŞANLARININ SÖZLEŞMELERİNİN YENİLENMESİNE ESAS PUANA İLİŞKİN GÖSTERGE, GÖSTERGE DEĞER ARALIKLARI VE PUAN TABLOSU)'nda belirlenen göstergelere göre aile hekimliği biriminin aldığı toplam puanın 70 ve üzerinde olması halinde yenilenir. Bu değerlendirme bir sözleşme döneminde altı ay ve üzeri çalışan sözleşmeli aile hekimi ve aile sağlığı çalışanı için uygulanır."

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin yedinci fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

"Bir ceza kovuşturması icabından olduğu takdirde bu süre bir defaya mahsus olmak üzere iki ay daha uzatılabilir."

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendinin ikinci cümlesi, (5) numaralı alt bendinin üçüncü cümlesi, (12) numaralı alt bendinin (iv) ve (v) ayrımları ile (16) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiş ve aynı fıkranın (c) bendinin (1) numaralı alt bendinin birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Ancak son on iki ayda birimden sağlık hizmeti almamış nüfus gruplan için belirtilen katsayının yarısı esas alınır."

"Hesaplanan ara puan, aylık tutulması gereken nöbet hizmetlerinin ücretini de içerdiğinden aylık nöbet hizmetlerinin 96 saatten az olmamak kaydıyla 5 nöbet olması halinde uygulanır. Aylık nöbet tutulmayan her 8 saat için 1,65 katsayısı %8 azaltılarak ara puana ulaşılır."

"iv) Aile hekimliği birimi hizmetlerinden Bakanlıkça belirlenen memnuniyet kriterleri çerçevesinde vatandaşlar tarafından yapılan değerlendirmelerin il oranının veya Türkiye oranının üzerinde olması halinde tavan ücretin % 6,3'ü,

v) Toplum sağlığmı korumak üzere bilimsel kılavuzlar çerçevesinde akılcı ilaç uygulamalarının aile hekimince kullanım oranının il oranının veya Türkiye oranının ya da bir önceki yılın aynı ayının kendisine ait oranının veya Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü

ortalamalannın % 30'undan fazla olmamak üzere Bakanlıkça belirlenen hedefin altında olması halinde tavan ücretin % 6,3 ü,"

"16) (12) numaralı alt bendin (v) ayrımına göre yapılacak teşvik ödemesinde; akılcı ilaç uygulamalanna yönelik olarak antibiyotik, anti-enflamatuar, PPI gibi ilaç gruplannın yanı sıra yıllık, dönemlik, birim türü ve/veya bölgesel hedefler ve ödeme ağırlıkları Bakanlıkça belirlenir."

"Sözleşmeyle çalıştınlan aile hekimine; hizmet verdiği merkezin kira, elektrik, su, yakıt, telefon, internet, bilgi-işlem, temizlik, büro malzemeleri, küçük onanm, danışmanlık, sekretarya, çalıştırdığı işçi statüsündeki personelin kıdem ve ihbar tazminatı dahil ücret, fazla mesai alacağı gibi tüm işçilik alacaklan ile bu personele ilişkin iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri ve tıbbi sarf malzemeleri gibi Bakanlıkça belirlenecek asgari fiziki ve teknik şartların devamına yönelik giderleri için her ay tavan ücretin % 50'sinin, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan illerin satın alma gücü paritesi puanı ile çarpımı sonucuna göre bulunacak tutarda ödeme yapılır."

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin ikinci fikrasınm (a) bendinin (1) numaralı alt bendinin ikinci cümlesi, (5) numaralı alt bendinin üçüncü cümlesi ve (12) numaralı alt bendinin (iv) ayrımı aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

"Ancak son on iki ayda birimden sağlık hizmeti almamış nüfus gruplan için belirtilen katsayının yansı esas alınır."

"Hesaplanan ara puan, aylık tutulması gereken nöbet hizmetlerinin ücretini de içerdiğinden aylık nöbet hizmetlerinin 96 saatten az olmamak kaydıyla 5 nöbet olması halinde uygulanır. Aylık nöbet tutulmayan her 8 saat için 1,65 katsayısı %8 azaltılarak ara puana ulaşılır."

"iv) Aile hekimliği birimi hizmetlerinden Bakanlıkça belirlenen memnuniyet kriterleri çerçevesinde vatandaşlar tarafından yapılan değerlendirmelerin il oranının veya Türkiye oranının üzerinde olması halinde tavan ücretin % 0,5'i,"

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğe ekteki EK-5 AİLE HEKİMİ VE AİLE SAĞLIĞI ÇALIŞANLARININ SÖZLEŞMELERİNİN YENİLENMESİNE ESAS PUANA İLİŞKİN GÖSTERGE, GÖSTERGE DEĞER ARALIKLARI VE PUAN TABLOSU eklenmiştir.

MADDE 7- Bu Yönetmeliğin;

a) 4 üncü ve 5 inci maddeleri 1/11/2024 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

b) Diğer maddeleri yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

MADDE 8- Bu Yönetmelik hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.