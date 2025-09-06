Toplu taşıma kullananlar müjde: O tarihte ücretsiz olacak!
Yurtta hava durumu: 8 kent için sarı kodlu uyarı
17 ilde kumar ve dolandırıcılık operasyonu: 34 gözaltı
Yat ve teknelere ÖTV getirildi
KPSS maratonu yarın başlayacak
Sancaktepe'de 8 araçlık zincirleme trafik kazası
Düzce'de tarım aracı şarampole devrildi: 10 yaralı
Yönetmelik yayımlandı: Özel okul zamlarına yeni düzenleme
TOKİ'den konut ve iş yerleri için indirim kampanyası
ÇAYKUR'dan çaya yüzde 7,5 zam
Global Sumud Filosu'nun konumunu canlı takip edebilirsiniz.
Bakan Kurum: Yeni bir sosyal konut projesi başlatacağız
AFAD: Depremzedelere 54 bin 200 konut daha teslim edilecek
Hazine haftaya üç ihale düzenleyecek
Bakan Bolat: Ekonomide pozitif rüzgarlar esmeye başladı
CHP İstanbul kayyum heyetinde ikinci ayrılık
Öğretmenlerin iller arası yer değiştirme sonuçları açıklandı
Hafta sonu sağanak geliyor: Sıcaklıklar kademeli olarak düşecek
Ankara'nın beklediği proje: Havalimanı metrosuna ilk kazma vuruluyor
YSK'dan karar çıktı: CHP ilçe kongreleri devam edecek
YÖK'ten yurt dışında okumak isteyen öğrencilere 'denklik' uyarısı
Başkomiser, evinde gördüğü jandarma personelini öldürdü
Ekonomistlerden ortak tahmin: Faiz yüzde 41'e inecek
KDK müdahale etti: Kurum kimliklerinde kişisel bilgiler gizlenecek
2025'in en çok satılan otomobilleri açıklandı
Kanseri yenen hemşire, aracıyla Ankara turu attı
12 yıllık zorunlu eğitim kısalacak mı?
Gürsel Tekin: Göreve başladık
Bakan Tekin: Kimse 'kayıt için para istiyorlar' diyemez
Balıkesir'de 4.1 büyüklüğünde deprem
Kurum: Kasım ayında tüm konteyner kentler kaldırılacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, depremin ardından kurulan 220 bin konteynerden 124 bininin kaldırıldığını, kasım ayı itibarıyla ise tüm konteynerlerin kaldırılacağını belirtti.

06 Eylül 2025
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesinde yapımı süren konutlara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenecek törende 300 bininci konutun hak sahiplerine teslim edileceğini hatıratan Kurum, "1 milyon 200 bini aşkın vatandaşımız artık deprem bölgesinde huzur, güven içerisinde oturacak. Bugün itibarıyla konutların yüzde 70'ini tamamlamış olduk." diye konuştu.

Her 3 afetzededen 2'sinin evlerine kavuştuğunu dile getiren Kurum, bu yıl sonuna kadar tüm konutları hak sahiplerine teslim etmeyi hedeflediklerini söyledi.

"Deprem bölgesinde çadırda kalan hiçbir vatandaşımız yok"

Kurum, bazı depremzedelerin çadırda kaldığına yönelik iddialara ilişkin, "Bugün deprem bölgesinde çadırda kalan hiçbir vatandaşımız yok." yanıtını verdi.

Depremin ardından 11 ilde yaklaşık 220 bin konteyner kurulduğunu anımsatan Kurum, şu ana kadar 124 bin konteynerin kaldırıldığını, kasım ayı itibarıyla ise deprem bölgesindeki tüm konteynerlerin AFAD koordinasyonunda kaldırılacağını bildirdi.

"Deprem bölgesindeki yüzde 70'lik oranı Hatay'da da yakalamış olacağız"

Antakya'nın depremin en fazla etkilediği şehir merkezlerinden biri olduğunu anlatan Kurum, "Hatay genelinde 86 bin konutu vatandaşlarımıza teslim etmiş olacağız. Deprem bölgesindeki yüzde 70'lik oranı Hatay'da da yakalamış olacağız." bilgisini paylaştı.

Hemen hemen her hafta deprem bölgesine geldiğini, şantiyeleri takip ettiğini aktaran Kurum, deprem bölgesinde saatte 23, günde 550 konut üretildiğini belirtti.

