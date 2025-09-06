Kurum: Kasım ayında tüm konteyner kentler kaldırılacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesinde yapımı süren konutlara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenecek törende 300 bininci konutun hak sahiplerine teslim edileceğini hatıratan Kurum, "1 milyon 200 bini aşkın vatandaşımız artık deprem bölgesinde huzur, güven içerisinde oturacak. Bugün itibarıyla konutların yüzde 70'ini tamamlamış olduk." diye konuştu.

Her 3 afetzededen 2'sinin evlerine kavuştuğunu dile getiren Kurum, bu yıl sonuna kadar tüm konutları hak sahiplerine teslim etmeyi hedeflediklerini söyledi.

"Deprem bölgesinde çadırda kalan hiçbir vatandaşımız yok"

Kurum, bazı depremzedelerin çadırda kaldığına yönelik iddialara ilişkin, "Bugün deprem bölgesinde çadırda kalan hiçbir vatandaşımız yok." yanıtını verdi.

Depremin ardından 11 ilde yaklaşık 220 bin konteyner kurulduğunu anımsatan Kurum, şu ana kadar 124 bin konteynerin kaldırıldığını, kasım ayı itibarıyla ise deprem bölgesindeki tüm konteynerlerin AFAD koordinasyonunda kaldırılacağını bildirdi.

"Deprem bölgesindeki yüzde 70'lik oranı Hatay'da da yakalamış olacağız"

Antakya'nın depremin en fazla etkilediği şehir merkezlerinden biri olduğunu anlatan Kurum, "Hatay genelinde 86 bin konutu vatandaşlarımıza teslim etmiş olacağız. Deprem bölgesindeki yüzde 70'lik oranı Hatay'da da yakalamış olacağız." bilgisini paylaştı.

Hemen hemen her hafta deprem bölgesine geldiğini, şantiyeleri takip ettiğini aktaran Kurum, deprem bölgesinde saatte 23, günde 550 konut üretildiğini belirtti.