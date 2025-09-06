Yurtta hava durumu: 8 kent için sarı kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni hava durumu raporunu yayınladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son tahminlerine göre bugün İstanbul ve Ankara'nın da aralarında olduğu 30'dan fazla kentte sağanak yağış görülecek.

Yağışlar Marmara'nın doğusu, Ege'nin kuzey kıyıları ve iç kesimleri, Akdeniz'in iç kesimleri ve batı kıyıları, İç Anadolu'nun kuzeybatı ve doğusu, Batı Karadeniz ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda etkili olacak.

8 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

MGM; Bilecik, Bolu, Bursa, Kocaeli, Kütahya, Sakarya, Yalova ve Düzce için ise "sarı" kodlu sağanak yağış uyarısı yaptı.

SICAKLIKLAR BUGÜN MEVSİM NORMALERİNİN ÜZERİNDE SEYREDECEK

Hava sıcaklıkları ise bugün yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredecek.

Ancak pazardan itibaren kademeli olarak mevsim normallerine gerileyecek.

BAZI İLLERDE HAVA SICAKILIKLARI

Bugün bazı illerde hava sıcaklıkları ise şöyle:

- Edirne 32 derece.

- İstanbul 27 derece.

- Denizli 33 derece.

- İzmir 32 derece.

- Adana 34 derece.

- Antalya 29 derece.

- Ankara 30 derece.

- Sinop 29 derece.

- Erzurum 26 derece.

- Diyarbakır 36 derece.

- Gaziantep 35 derece.



