Silah ruhsatı harçları yeniden belirlendi

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bu kapsamda, söz konusu harç tutarlarında yaklaşık yüzde 100 artışa gidildi. Her yıl için resmi makamlar tarafından gerçek kişilere verilecek silah taşıma müsaade vesikaları için maktu harç tutarı 31 bin 600 lira olarak belirlendi.

Bu tutar, bulundurma vesikaları için 50 bin 565 lira, özel kanuna göre verilecek yivsiz tüfek ruhsatnameleri için 1225 lira oldu.

Karar yarından itibaren yürürlüğe girecek.