İstanbul güne yağışla uyandı

Yağmura hazırlıksız yakalananlar, kapalı yerlerde ve çatı altlarında yağışın durmasını bekledi.

Toplu taşımayı kullananlar ise duraklarda ve iskelelerde yağmurdan korunmaya çalıştı. Bazı kişiler başlarına tuttukları giysi ve çantalarıyla yağmurdan korunurken, Galata Köprüsü'nde yağışa rağmen balık tutan vatandaşlar dikkati çekti.

Yağışlı hava bazı yerlerde trafiği olumsuz etkiledi

15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa Yakası yönünde ve TEM Otoyolu Dudullu Kavşağı'nda trafikte yoğunluk yaşanıyor.

İBB Trafik Yoğunluk Haritası'na göre, kent genelindeki trafik yoğunluğu saat 09.35 itibarıyla yüzde 47 olarak ölçüldü.