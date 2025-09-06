Eğitim-Bir-Sen: Sorunlara kalıcı çözüm istiyoruz

TOKİ'den konut ve iş yerleri için indirim kampanyası
TOKİ'den konut ve iş yerleri için indirim kampanyası
Bakan Işıkhan: İstihdamdaki artış sürüyor
Bakan Işıkhan: İstihdamdaki artış sürüyor
Okullarda yeni eğitim öğretim yılı hangi değişikliklerle başlayacak?
Okullarda yeni eğitim öğretim yılı hangi değişikliklerle başlayacak?
Cevdet Yılmaz: Şehir merkezlerimiz yeniden ayağa kalkıyor
Cevdet Yılmaz: Şehir merkezlerimiz yeniden ayağa kalkıyor
Depremin ardından 70 okul inşa edildi, 70'inin yapımı sürüyor
Depremin ardından 70 okul inşa edildi, 70'inin yapımı sürüyor
İstanbul güne yağışla uyandı
İstanbul güne yağışla uyandı
Nevşehir'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 14 yaralı
Nevşehir'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 14 yaralı
Toplu taşıma kullananlar müjde: O tarihte ücretsiz olacak!
Toplu taşıma kullananlar müjde: O tarihte ücretsiz olacak!
Yurtta hava durumu: 8 kent için sarı kodlu uyarı
Yurtta hava durumu: 8 kent için sarı kodlu uyarı
17 ilde kumar ve dolandırıcılık operasyonu: 34 gözaltı
17 ilde kumar ve dolandırıcılık operasyonu: 34 gözaltı
Yat ve teknelere ÖTV getirildi
Yat ve teknelere ÖTV getirildi
KPSS maratonu yarın başlayacak
KPSS maratonu yarın başlayacak
Sancaktepe'de 8 araçlık zincirleme trafik kazası
Sancaktepe'de 8 araçlık zincirleme trafik kazası
Düzce'de tarım aracı şarampole devrildi: 10 yaralı
Düzce'de tarım aracı şarampole devrildi: 10 yaralı
Yönetmelik yayımlandı: Özel okul zamlarına yeni düzenleme
Yönetmelik yayımlandı: Özel okul zamlarına yeni düzenleme
ÇAYKUR'dan çaya yüzde 7,5 zam
ÇAYKUR'dan çaya yüzde 7,5 zam
Global Sumud Filosu'nun konumunu canlı takip edebilirsiniz.
Global Sumud Filosu'nun konumunu canlı takip edebilirsiniz.
Bakan Kurum: Yeni bir sosyal konut projesi başlatacağız
Bakan Kurum: Yeni bir sosyal konut projesi başlatacağız
AFAD: Depremzedelere 54 bin 200 konut daha teslim edilecek
AFAD: Depremzedelere 54 bin 200 konut daha teslim edilecek
Hazine haftaya üç ihale düzenleyecek
Hazine haftaya üç ihale düzenleyecek
Bakan Bolat: Ekonomide pozitif rüzgarlar esmeye başladı
Bakan Bolat: Ekonomide pozitif rüzgarlar esmeye başladı
CHP İstanbul kayyum heyetinde ikinci ayrılık
CHP İstanbul kayyum heyetinde ikinci ayrılık
Öğretmenlerin iller arası yer değiştirme sonuçları açıklandı
Öğretmenlerin iller arası yer değiştirme sonuçları açıklandı
Hafta sonu sağanak geliyor: Sıcaklıklar kademeli olarak düşecek
Hafta sonu sağanak geliyor: Sıcaklıklar kademeli olarak düşecek
Ankara'nın beklediği proje: Havalimanı metrosuna ilk kazma vuruluyor
Ankara'nın beklediği proje: Havalimanı metrosuna ilk kazma vuruluyor
YSK'dan karar çıktı: CHP ilçe kongreleri devam edecek
YSK'dan karar çıktı: CHP ilçe kongreleri devam edecek
YÖK'ten yurt dışında okumak isteyen öğrencilere 'denklik' uyarısı
YÖK'ten yurt dışında okumak isteyen öğrencilere 'denklik' uyarısı
Başkomiser, evinde gördüğü jandarma personelini öldürdü
Başkomiser, evinde gördüğü jandarma personelini öldürdü
Ekonomistlerden ortak tahmin: Faiz yüzde 41'e inecek
Ekonomistlerden ortak tahmin: Faiz yüzde 41'e inecek
KDK müdahale etti: Kurum kimliklerinde kişisel bilgiler gizlenecek
KDK müdahale etti: Kurum kimliklerinde kişisel bilgiler gizlenecek
Ana sayfaHaberler Sendika, Dernek ve Diğer STK

Eğitim-Bir-Sen: Sorunlara kalıcı çözüm istiyoruz

2025-2026 eğitim öğretim yılı başlarken Eğitim-Bir-Sen, öğretmenlerin ve eğitim çalışanlarının yaşadığı sorunlara dikkat çekerek, "Mutsuz mecburlar" uyarısında bulundu. Sendika, mali haklardan öğretmen açığına, sözleşmeli öğretmenlikten deprem bölgesindeki ihtiyaçlara kadar kapsamlı taleplerini kamuoyuyla paylaştı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 06 Eylül 2025 12:35, Son Güncelleme : 06 Eylül 2025 12:37
Yazdır
Eğitim-Bir-Sen: Sorunlara kalıcı çözüm istiyoruz

Yaz tatilinin sona ermesiyle birlikte 2025-2026 eğitim öğretim yılı 8 Eylül Pazartesi günü başlıyor. Ülke genelinde 18 milyon öğrenci ve 1 milyon öğretmen ders başı yapacak. Eğitim-Bir-Sen, yeni eğitim yılı öncesi yaptığı yazılı açıklamada, eğitim çalışanlarının karşı karşıya olduğu sorunlara dikkat çekti.

Açıklamada, sona eren 8. Dönem Toplu Sözleşme sürecinde taleplerinin karşılanmadığını belirten Eğitim-Bir-Sen, öğretmenlerin umutsuzluğa kapılmaması için "iyi bir sistem, iyi çalışma ortamı ve iyi imkanlar" gerektiğini vurguladı.

Sendika, çözüm bekleyen başlıca sorunları şu şekilde sıraladı:

  • Mali haklar: Enflasyonist ortamın alım gücünü düşürdüğü belirtilerek eğitim çalışanlarının ücret kayıplarının telafi edilmesi istendi.
  • Öğretmen açığı: Kadrolu atamaların artırılması, ücretli öğretmenliğe son verilmesi ve öğretmen açığının kalıcı şekilde giderilmesi çağrısı yapıldı.
  • Sözleşmeli öğretmenlik: Aile bütünlüğünü zedelediği ifade edilen uygulamanın kaldırılması ve tüm sözleşmeli öğretmenlerin kadroya geçirilmesi talep edildi.
  • Yer değişikliği: Atama ve yer değişikliklerinin hızlı ve adil şekilde yapılması gerektiği vurgulandı.
  • Bölgesel adaletsizlik: Öğretmenlerin deneyim ve bilgi birikiminin büyükşehirlere yoğunlaştığına dikkat çekilerek, ek tazminat uygulamasının Eğitim-Öğretim Hizmetleri sınıfına da yansıtılması istendi.
  • Yöneticilik: Eğitim kurumları yöneticiliğinin profesyonel bir meslek haline getirilmesi gerektiği ifade edildi.
  • Ek ders: Branşlar arası ücret dengesizliğinin giderilmesi ve ders ücretlerinin artırılması talep edildi.
  • Hazırlık ödeneği: Öğretmenlerle birlikte tüm eğitim çalışanlarına ödenek verilmesi gerektiği belirtildi.
  • Görevde yükselme sınavı: En geç iki yılda bir yapılması gerektiği vurgulandı.
  • Personel sorunları: Okulların yardımcı personel ve ödenek ihtiyacının kalıcı çözümlerle giderilmesi gerektiği ifade edildi.
  • Proje okulları: Atama ve görevlendirme kriterlerinin yeniden düzenlenmesi çağrısı yapıldı.
  • Kantin ürünleri: İsrail menşeili ve Gazze saldırılarına destek veren markaların satışına izin verilmemesi talep edildi.
  • Deprem bölgesi: Bölgede eğitim kurumlarının eksikliklerinin giderilmesi, öğretmenlerin konut ihtiyaçlarının karşılanması gerektiği hatırlatıldı.

Eğitim-Bir-Sen, yeni dönemde Milli Eğitim Bakanlığı'na çağrıda bulunarak, "Eğitim çalışanlarının sorunlarının çözümü, aynı zamanda eğitimin sorunlarının aşılması anlamına gelmektedir" ifadelerini kullandı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber