Eğitim-Bir-Sen: Sorunlara kalıcı çözüm istiyoruz

Yaz tatilinin sona ermesiyle birlikte 2025-2026 eğitim öğretim yılı 8 Eylül Pazartesi günü başlıyor. Ülke genelinde 18 milyon öğrenci ve 1 milyon öğretmen ders başı yapacak. Eğitim-Bir-Sen, yeni eğitim yılı öncesi yaptığı yazılı açıklamada, eğitim çalışanlarının karşı karşıya olduğu sorunlara dikkat çekti.

Açıklamada, sona eren 8. Dönem Toplu Sözleşme sürecinde taleplerinin karşılanmadığını belirten Eğitim-Bir-Sen, öğretmenlerin umutsuzluğa kapılmaması için "iyi bir sistem, iyi çalışma ortamı ve iyi imkanlar" gerektiğini vurguladı.

Sendika, çözüm bekleyen başlıca sorunları şu şekilde sıraladı:

Mali haklar: Enflasyonist ortamın alım gücünü düşürdüğü belirtilerek eğitim çalışanlarının ücret kayıplarının telafi edilmesi istendi.

Öğretmen açığı: Kadrolu atamaların artırılması, ücretli öğretmenliğe son verilmesi ve öğretmen açığının kalıcı şekilde giderilmesi çağrısı yapıldı.

Sözleşmeli öğretmenlik: Aile bütünlüğünü zedelediği ifade edilen uygulamanın kaldırılması ve tüm sözleşmeli öğretmenlerin kadroya geçirilmesi talep edildi.

Yer değişikliği: Atama ve yer değişikliklerinin hızlı ve adil şekilde yapılması gerektiği vurgulandı.

Bölgesel adaletsizlik: Öğretmenlerin deneyim ve bilgi birikiminin büyükşehirlere yoğunlaştığına dikkat çekilerek, ek tazminat uygulamasının Eğitim-Öğretim Hizmetleri sınıfına da yansıtılması istendi.

Yöneticilik: Eğitim kurumları yöneticiliğinin profesyonel bir meslek haline getirilmesi gerektiği ifade edildi.

Ek ders: Branşlar arası ücret dengesizliğinin giderilmesi ve ders ücretlerinin artırılması talep edildi.

Hazırlık ödeneği: Öğretmenlerle birlikte tüm eğitim çalışanlarına ödenek verilmesi gerektiği belirtildi.

Görevde yükselme sınavı: En geç iki yılda bir yapılması gerektiği vurgulandı.

Personel sorunları: Okulların yardımcı personel ve ödenek ihtiyacının kalıcı çözümlerle giderilmesi gerektiği ifade edildi.

Proje okulları: Atama ve görevlendirme kriterlerinin yeniden düzenlenmesi çağrısı yapıldı.

Kantin ürünleri: İsrail menşeili ve Gazze saldırılarına destek veren markaların satışına izin verilmemesi talep edildi.

Deprem bölgesi: Bölgede eğitim kurumlarının eksikliklerinin giderilmesi, öğretmenlerin konut ihtiyaçlarının karşılanması gerektiği hatırlatıldı.

Eğitim-Bir-Sen, yeni dönemde Milli Eğitim Bakanlığı'na çağrıda bulunarak, "Eğitim çalışanlarının sorunlarının çözümü, aynı zamanda eğitimin sorunlarının aşılması anlamına gelmektedir" ifadelerini kullandı.