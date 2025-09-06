Filenin Sultanları Dünya Şampiyonası'nda finale yükseldi

Antalya Emniyet Müdürü görevden uzaklaştırıldı
Spor

Filenin Sultanları, Tayland'da düzenlenen FIVB Dünya Şampiyonası'nın yarı finalinde, Türk başantrenör Ferhat Akbaş'ın çalıştırdığı Japonya ile karşı karşıya geldi. Bangkok'taki Huamark Spor Salonu'nda oynanan mücadelede 1-0 geride düşen A Milli Kadın Voleybol Takımımız, parkeden 3-1 galip ayrılmayı başardı. Ay-yıldızlılar, peş peşe 6'ncı kez mücadele ettiği organizasyonda ilk kez finale adını yazdırdı.

2025 Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası yarı finalinde Türkiye, TSİ 11.30'da başlayan tarihi maçta Japonya'yı 3-1 mağlup etti. Şampiyonanın çeyrek finalinde ABD'yi 25-14, 22-25, 25-14 ve 25-23'lük setlerle 3-1 mağlup eden ay-yıldızlılar, Bangkok'ta 110 dakika süren zorlu mücadele sonunda organizasyon tarihinde ilk kez finale yükselme başarısı gösterdi.

JAPONYA 1 - 3 TÜRKİYE

1. set: 25 - 16

2. set: 17 - 25

3. set: 18 - 25

4. set: 25 - 27

FİNALDE RAKİP İTALYA - BREZİLYA EŞLEŞMESİNİN GALİBİ

Organizasyonun güçlü ekiplerinden, son organizasyonun bronz madalya sahibi İtalya, çeyrek finalde karşılaştığı Polonya'yı 3-0 yenerek, yarı finale yükselmişti. Son organizasyonun gümüş madalya sahibi Brezilya ise organizasyonda sürprizlere imza atan Fransa'yı 3-0 yenerek, adını yarı finale yazdırmıştı.

Türkiye, İtalya - Brezilya eşleşmesinin galibi ile şampiyonluk mücadelesi verecek. İtalya-Brezilya mücadelesi Bangkok'taki Huamark Spor Salonu'nda TSİ 15.30'da başlayacak.

